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Россияне теряют интерес к криптовалютам: в 2023 году трафик на криптокошельки упал на 35%

Россияне теряют интерес к криптовалютам: в 2023 году трафик на криптокошельки упал на 35%
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Повышенный спрос на криптокошельки, который наблюдался в 2022 году, пошёл на спад, выяснили специалисты Yota, проанализировав обобщённые данные потребления в сети. Весной трафик на таких ресурсах оказался на 35% ниже, чем в аналогичный период 2022 года

После изучения новых цифровых валют многие пользователи теряют к ним интерес. Краткосрочный всплеск трафика последний раз наблюдался в марте 2022 года. В этом году падение продолжается – по сравнению с январём в апреле трафик снизился на 30%.

Криптовалюты теряют интерес ядра своей аудитории — молодых людей в возрасте от 21 до 35 лет. Это поколение активнее других использовало новые технологии и доверяло свои сбережения цифровым активам. В 2022 году на них приходился 61% от общего объёма трафика. Но в этом сегменте наблюдается наибольшее снижение интереса – в 2023 году доля таких пользователей сократилась на 10%.

Старшее поколение, которое традиционно более консервативно относится к новым технологиям, только сейчас присматривается к цифровым активам. Возрастная категория 50+ показала наибольший прирост доли трафика, хотя в абсолютных значениях таких пользователей по-прежнему немного.

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