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В Улан-Удэ строящийся дом от «Бест плюс» рискует попасть в список проблемных

В Улан-Удэ строящийся дом от «Бест плюс» рискует попасть в список проблемных
Бизнес,  Фото:Фонд поддержки дольщиков
С инспекцией на место отправится зампред правительства Бурятии

В Улан-Удэ строящийся дом компании «Бест плюс» рискует попасть в реестр проблемных объектов, сообщила пресс-служба Фонда поддержки граждан-участников долевого строительства.

Речь идёт о 14-этажном жилом комплексе «Любимый», расположенном на улице Боевая. В Фонде поддержки дольщиков выражают обеспокоенность по поводу графика строительства.

Сегодня в правительстве Бурятии состоялось заседание комиссии по вопросам завершения объектов долевого строительства под председательством зампреда правительства республики Евгения Луковникова. Руководство «Бест плюс» на совещание не пришло.

В Фонде сообщили, что готовность объекта ЖК «Любимый» на сегодня – более 90 процентов, между тем ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2023 года. Завершения строительства ждут 232 дольщика. Евгений Луковников намерен выехать с инспекцией на объект, чтобы окончательно определить дальнейший план работы инфраструктурного блока по этому жилому дому,

- Тогда окончательно и определим: либо погружаем в реестр проблемных объектов этот многоквартирный дом, либо застройщик нам представит детальный план завершения его строительства в рамках установленного срока, – подчеркнул Евгений Луковников.

В Бурятии на сегодня четыре проблемных объекта: 13-этажный жилой комплекс «Столица» (блок 3) на ул. Ключевской, 90А, трёхэтажные дома №№ 9 и 10 на ул. «Алтан Газар», второй этап жилого комплекса «Проспект» (9-ти и 12-тиэтажные блоки) на проспекте Строителей.
строительство

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