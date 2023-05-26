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Жители Бурятии за месяц отсудили у бизнесменов более миллиона рублей

Жители Бурятии за месяц отсудили у бизнесменов более миллиона рублей
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Двум из них пришлось раскошелиться из-за кухонного гарнитура и некачественной автозапчасти

В мае республиканское управление Роспотребнадзора помогло жителям Бурятии взыскать более одного миллиона рублей за некачественные услуги. Сотрудники ведомства обратились с исками в интересах людей в суд, и служители Фемиды встали на их сторону.

Так, одному из жителей бурятской столицы продали некачественную автомобильную запчасть. Раздаточную коробку мужчина приобрёл дистанционно у бизнесмена из Москвы, и в процессе эксплуатации она вышла из строя. Кроме того, улан-удэнец понёс убытки после ремонта своего авто на СТО в Красноярске. В итоге ему присудили 355 150 рублей.

Ещё один наш земляк взыскал 414 тысяч с предпринимателя, с которым заключил договор на изготовление и установку кухонного гарнитура. Заказчик внёс полную предоплату размером в 162 600 рублей. Однако мебельщик свои обязательства так и не исполнил. Клиенту вернули его деньги плюс заставили выплатить ему неустойку, штраф и моральную компенсацию.

Другой житель республики купил за 90 тысяч сертификат на круглосуточную квалифицированную юридическую поддержку, помощь на дорогах и эвакуацию, который действует три года, но не пользовался им и решил забрать свои «кровные». После отказа организации сделать это клиент пошёл в Роспотребнадзор. Ему обязали выплатить 147 тысяч рублей – с учётом штрафа и компенсации морального вреда.

Кроме того, 110 460 рублей взыскали в пользу мужчины, который заключил договор с некой компанией, оказывающей агентские услуги по приобретению автомобилей в Японии и их ввозу в Россию. Ему предоставили недостоверную информацию о цене машины и не обосновали её изменение. Дело в итоге тоже дошло до суда.

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