Фермеры Бурятии активно регистрируют скот

В регионе с прошлого года работает система «РегАгро»



С августа 2022 года в Бурятии введена система регистрации сельскохозяйственных животных в программе «РегАгро». В ней содержатся все сведения о животных – его уникальный номер, вид, пол и возраст, порода, а также данные о вакцинациях и исследованиях.



Идентификация проводится для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также выявления источников в случае заболеваний, объяснили в республиканском управлении ветеринарии.



Так, с момента введения системы в Бурятии было зарегистрировано 196 340 голов крупного рогатого скота (57% от имеющегося поголовья согласно данным статистики), 296 318 голов, или 15,5% от поголовья малого рогатого скота и 52 456 лошадей. Также в программу вносится информация о свиньях, пчёлах, оленях, маралах и верблюдах.



Лидерами по регистрации в «РегАгро» стали: Джидинский район с внесённым поголовьем – 23 270 голов КРС, Закаменский – 18 937 голов КРС, Селенгинский - 17 899 и Кяхтинский – 17 846 голов КРС.



Убой животных и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, предназначенного для реализации на пищевые цели, неидентифицированных животных запрещено.



