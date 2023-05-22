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В детсад и школу в Иркутской области поставляли котлеты с антибиотиками

В детсад и школу в Иркутской области поставляли котлеты с антибиотиками
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Обнаружены некачественные биточки, фрикадельки и котлеты

Предприятие поставляло некачественные мясные полуфабрикаты в школу и детский сад города Саянск Иркутской области. Специалисты управления Россельхознадзора взяли пробы продукции, которые показали наличие антибиотика

- Пробы были отправлены для лабораторных исследований. В биточках, фрикадельках и котлетах из говядины обнаружен антибиотик – энрофлоксацин. Изготовитель полуфабрикатов – ООО «Вкуснодел» (Саянск), поставщик сырья – ООО «Катана» (Иркутск), - сообщило управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Для недопущения оборота некачественной и опасной продукции, действие декларации о соответствии было приостановлено. Производителю выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Требования надзорного ведомства производитель выполнил: повторные исследования сырья и продукции не выявили антибиотика. После этого действие декларации о соответствии было возобновлено.

С начала 2023 года государственные инспекторы управления Россельхознадзора признали недействительными 16 деклараций о соответствии на продукцию, подконтрольную ветеринарному надзору.

Россельхознадзор

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