Cбер проведёт в Улан-Удэ Зелёный марафон

Бизнес, Фото: пресс-служба Бурятского отделения ПАО Сбербанк

Принять участие и побороться за призы может любой желающий



Бурятское отделение Сбербанка проведёт 20 мая, в субботу, спортивно-массовый праздник «Зелёный марафон». Он пройдёт с 9 до 14 часов в Этнографическом музее народов Забайкалья по адресу: посёлок Верхняя Березовка 17Б. Выдача стартовых номеров начнётся с 9.00.



Старт общего забега на 4,2 км – в 11.30 . Стартовые номера будут выдаваться на стойках регистрации. Первым 400 зарегистрировавшимся участникам предусмотрены подарки – эксклюзивные бейсболки «Зелёного марафона-2023».



Отдельные забеги пройдут для детей от 6-8 лет – 100 метров, детей 9-10 лет – 150 метров, подростков 11-13 лет - 200 м. Взрослый забег - на 4,2 км.



Также в забеге поучаствуют любители скандинавской ходьбы.



Принять участие в «Зелёном марафоне», пробежав символическую дистанцию 4,2 км, может любой желающий. Победителей забегов в разных категориях наградят медалями и ценными призами.



Гостей мероприятия ждёт культурно-развлекательная программа с разминками, конкурсами и поощрениями. Будут организованы игровые зоны для детей и взрослых с аниматорами, кабинка здоровья от медицинского центра, а также зона фудкорта.



Участие в марафоне и культурно-развлекательных мероприятиях спортивного праздника – бесплатное.



Партнёрами «Зелёного марафона» в Улан-Удэ выступают Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Восточно-Сибирский государственный институт культуры, группа компаний «Титан», медицинский центр «Диамед», ЗАО «Улан-Удэстальмост», торговая группа СМИТ, парк отель «Саган Морин», рестобар «Пельмень», студия красоты «Сахар Воск», Центр восточной медицины «Аюрмедика», Не школа барабанов, городской информационный сервис 2гис, телерадиокомпания «Ариг Ус».



Программа «Зелёного марафона-2023» в Улан-Удэ



09:00-14:00 Работа всех зон активностей: развлекательная программа на сцене, конкурсы. Работа детской и семейной игровой зоны

09:00-10:45 Регистрация на забеги (выдача стартовых номеров)

09:00 Приветствие ведущего, анонс программы (сцена)

10:30 - 10:50 Детские забеги



11:00 Официальное открытие марафона

12:00-12:30 Церемония награждения всех забегов

12:30-13:00 Лотерея

13:00-14.00 Концертная программа. Завершение мероприятия







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