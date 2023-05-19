В Братске у бизнесмена изъяли девять 80-метровых рыболовных сетей

Выписан административный протокол
В Братске полицейские в ходе рейда «Нерест – 2023» изъяли из незаконного оборота рыболовные сети.
В одной из торговых точек по проспекту Стройиндустрии полицейские обнаружили у индивидуального предпринимателя девять 80-метровых синтетических сетей машинного производства.
На мужчину составили административный протокол по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена».
- Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – штраф на граждан в размере до двух тысяч рублей; на должностных лиц - до четырёх тысяч рублей; на юридических лиц - до 40 тысяч рублей. По решению суда орудия браконьерского лова рыбы могут быть уничтожены, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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