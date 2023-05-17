Мероприятие пройдёт в августе
Бизнесмены Бурятии в возрасте от 18 до 35 лет могут принять участие в фестиваль молодых предпринимателей в сфере креативных индустрий в Крыму.
- Это особый проект, специально для креативного кластера участников трека Росмолодёжь. Бизнес. С 13 по 20 августа в рамках СтартАрт вместе с единомышленниками ты сможешь создать уникальные медиа-продукты. Можно принять участие не только в роли участника, но и куратора, - пишут организаторы проекта.
Отбор проходит на конкурсной основе.
Анкету можно заполнить на ФГАИС «Молодёжь России» (https://myrosmol.ru/event/130800).
Во время фестиваля участников ждут мастер-классы, лекции и полезные воркшопы.
Молодые бизнесмены Бурятии могут поучаствовать на фестивале в Крыму
Бизнес, Фото:
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