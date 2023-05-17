На Байкале выявили незаконное катание туристов на «Хивусе»

Судовладелец не имел соответствующей лицензии
В Листвянке житель Иркутского района перевозил пассажиров на «Хивусе» (судно на воздушной подушке) без специального разрешения. Недавно его привлекли к административной ответственности.
- Он осуществлял перевозку пассажиров на маломерном судне особой конструкции, без специального разрешения (лицензии), за что был привлечён к административной ответственности по ч.1 ст. 19.20 КоАП РФ. При проверке документов установлено, что маломерное судно, принадлежащее нарушителю, не прошло техническое освидетельствование. Мужчина также привлечён к ответственности по ч.1 ст. 11.8 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации судов», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Размер выписанных штрафов не раскрыли, однако, отметим, по этим статьям предусмотрено наказание для граждан от 500 до тысячи рублей и от 5 до 10 тысяч соответственно.
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