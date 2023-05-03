Улан-удэнская ледовая арена «IceМЕТР» признана лучшей в России

Награду вручили на выставке SportB2B Expo&Forum



В конце апреля в Москве состоялась традиционная отраслевая выставка-форум SportB2B Expo&Forum. Это крупнейшая площадка для бизнес-коммуникаций представителей спортивных структур с ведущими производителями продукции и услуг для спортивной индустрии.



Участником выставка стала улан-удэнская ледовая арена «IceМЕТР». Она была удостоена награды «Лучшая тренировочная ледовая площадка года». Награду получил управляющий Павел Барнашов.



- Мы бескрайне благодарны организаторам и готовы продолжать совершенствоваться в этом направлении, - прокомментировали представители «IceМЕТР». – Это была очень важная и интересная выставка для нас. Мы посмотрели множество различных проектов и обменялись опытом с другими участниками.



Участники выставки-форума SportB2B Expo&Forum представили различные продукты и решения, отвечающие самым высоким требованиям современной спортивной индустрии в различных сферах: проектировании и строительстве спортсооружений, оборудовании и оснащении спортобъектов, фитнес-индустрии, профессиональной спортивной форме и экипировке.



Ледовая арена «IceМЕТР» открылась 1 декабря 2018 года. Это первая крытая, круглогодичная арена в Улан-Удэ, где проводятся хоккейные матчи, тренируются и выступают фигуристы, а также проводятся массовые катания для всех желающих.

