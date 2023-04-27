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Новая кредитная карта «180 дней без %» от АТБ

Новая кредитная карта «180 дней без %» от АТБ
Бизнес, 
Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый продукт – кредитную карту «180 дней без %» с длинным возобновляемым беспроцентным периодом. Беспроцентный период действует на все операции: снятие наличных, оплату покупок и переводы
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Если вносить минимальный ежемесячный платеж и погасить задолженность полностью до окончания беспроцентного периода, то проценты платить не придётся. После полного погашения задолженности беспроцентным периодом можно пользоваться снова на аналогичных условиях.

Помимо долгого грейс-периода карта обладает рядом дополнительных преимуществ.

Карта бесплатная – годовое обслуживание 0 рублей. Кэшбэк с любых покупок составляет 1,5% и распространяется на весь период пользования картой. Ограничения по сумме максимального кэшбэка отсутствуют. Снятие наличных – без комиссии: любая сумма в первые 15 календарных дней можно снять любую сумму, а в дальнейшем – до 30 000 рублей в месяц.

Кредитный лимит по карте – от 300 000 до 700 000 рублей.

«Осуществить задуманное и полгода не вспоминать о долгах можно уже сейчас. В этом поможет наша кредитная карта, которой можно распоряжаться на свое усмотрение. А на кэшбэке даже можно заработать», – сообщил Илья Ликокели, заместитель директора департамента развития кредитных продуктов АТБ.

Оформить кредитную карту «180 дней без %» можно до 23 июня 2023 года. Предложение действует для клиентов, не имеющих «Универсальной» карты АТБ или закрывших её 6 месяцев назад и более.

Оставить заявку на получение кредитной карты в рамках акции можно на сайте [ссылка] или в отделениях АТБ.

Сотрудники банка всегда готовы ответить на ваши вопросы по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).


*Потребительский кредит (с лимитом кредитования) «180 дней без %». Оформление доступно: по 23.06.2023 г.; сумма: 300 000,01 – 700 000 руб., срок возврата кредита: 24 до 60 мес., цель: покупки с помощью банк. карты; ПСК: 27,729-28,389 % годовых; 125 000,00 – 479 896,58 руб.; до 180 дней – льготный период без % при уплате платежа: 3% от израсходованной суммы лимита в месяц и полном ее гашении в льгот. период, иначе 28,4% годовых; Кэшбэк (возврат Заемщику части средств от покупок): 1,5% от суммы покупок. Предложение для клиентов без действующего договора по тарифу «Универсальная карта» (или после расторжения аналогичного договора прошло более 6 месяцев). «АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (АО). Универсальная лиц. ЦБ РФ №1810.



На правах рекламы «Азиатско-тихоокеанский банк» (АО) 
АТБ банки

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