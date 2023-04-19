Наиболее быстрорастущей категорией стали смарт-розетки
Популярность умных решений для дома стремительно растёт. В январе-марте 2023 года продажи гаджетов для умного дома в объединённой розничной сети МегаФона и Yota выросли на 52% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Одной из причин роста стало то, что средняя цена гаджетов за год снизилась на треть.
Самой быстрорастущей категорией стали смарт-розетки. Продажи устройств для экономии электричества увеличились на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте находятся интеллектуальные системы освещения, их продажи были выше на 40%. Также покупатели активно приобретали различные датчики, рост в этой категории составил 17%.
Умные лампы остаются главным элементом умного дома. Интеллектуальные системы освещения занимают около 60% продаж умных устройств. Производители активно расширяют свой ассортимент. К примеру, лидером продаж стала новинка, появившаяся в конце 2022 года.
- Существенное влияние на спрос оказало снижение средней цены таких устройств на 35%. Производители стали выпускать экономичные решения за счёт упрощения технических параметров, при этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Например, сейчас стоимость умной лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной. Если год назад цены в этой категории начинались от 1300 рублей, то сейчас новинки можно приобрести за 699 рублей, - отметил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.
В Бурятии покупать девайсы для дома стали в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. В розничной сети МегаФона и Yota в этом году стоимость умных устройств в регионе снизилась на 24%. Наибольшей популярностью пользуются умные лампы. Их доля среди всех смарт-гаджетов сегодня составляет 45%, а продажи в первом квартале увеличились на 67%.
Спрос на товары для умного дома вырос в 1,5 раза
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