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Умные колонки вытесняют bluetooth-решения

Умные колонки вытесняют bluetooth-решения
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Российские потребители стали всё чаще выбирать умные колонки с голосовым помощником вместо портативных аудиоколонок

По итогам первого квартала 2023 года доля продаж умных колонок в объединённой розничной сети МегаФона и YOTA составила 74%, в то время как на bluetooth-решения без голосового помощника приходится 26% продаж – ещё год назад они занимали долю в 40%.

В целом, в первом квартале этого года продажи умных колонок увеличились на 18%. В сегменте портативных bluetooth-колонок продажи сократились на 37%.

Главной причиной выбора в пользу умных решений является многофункциональность, например, они используются в качестве центра управления умным домом. Производители делают колонки универсальными, давая возможность управлять с помощью неё не только собственной экосистемой устройств, но и продуктами других брендов. Кроме того, производители начали уделять большое внимание качеству звучания, чтобы привлечь покупателей Многие новинки оснащены современными акустическими решениями с объёмным звуком на 360 градусов. Таким образом умные колонки уже сейчас могут полноценно заменить bluetooth-решения в домашнем пространстве.

Ещё одна причина популярности устройств с голосовым помощником – доступность. Сейчас они сопоставимы по стоимости с популярными брендами bluetooth-колонок. Так, в розничной сети МегаФона и Yota больше половины продаж умных колонок приходится на пять моделей стоимостью менее 4 тысяч рублей.


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