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Минфин США исключил из санкционных ограничений на МегаФон оказание услуг связи

Минфин США исключил из санкционных ограничений на МегаФон оказание услуг связи
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из санкционных ограничений на МегаФон оказание услуг связи, соответствующая лицензия опубликована на сайте санкционного регулятора под номером 65 (GL 65)

Генеральная лицензия №65 (GL 65) разрешает МегаФону оказывать телекоммуникационные услуги, а также экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами, услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи через Интернет.

- Выпущенная после объявления включения нашей компании в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что действия ограничений со стороны США не распространяются в наш адрес на любые услуги в области обеспечения связи и расчётов за них. Это по сути говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несёт.
Тем не менее, мы по-прежнему считаем сам факт внесения нашей компании в «чёрный» список необоснованным и нелогичным. Мы намерены его оспаривать, сейчас же мы активно информируем всех наших партнёров о том, что основной род деятельности нашей компании не является подсанкционным и предоставляем им все необходимые разъяснения и документы, - сообщили в МегаФоне.

Телекоммуникации

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