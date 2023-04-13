Российская компания внедрила систему цифрового экомониторинга за рубежом

В одном из городов Узбекистана запущена система контроля за качеством воздуха



Российская телекоммуникационная компания запустила цифровую систему контроля воздуха в Узбекистане. Решение будет контролировать качество атмосферного воздуха на территории города Ахангаран.



Комплекс автоматизированного мониторинга состоит из датчиков пыли, газоанализаторов и метеостанции. Оборудование установлено около социально значимого объекта инфраструктуры города – детского спортивного стадиона.



Для мониторинга выбраны следующие показатели. Отслеживается концентрация в атмосферном воздухе взвешенных частиц (например, пыль), диоксида азота и серы, оксида углерода, а также показатели температуры, влажности, давления, интенсивности осадков, скорости и направления ветра.



Замеры проводятся каждые пять минут, показатели в режиме реального времени передаются на сервер управления заказчику и визуализируются в личном кабинете платформы. Также в автоматическом режиме настроена передача данных в контролирующий государственный орган Узбекистана – Госкомэкологию.



- Сегодня большинство стран активно развивает законодательство в области защиты окружающей среды, обязывая крупные промышленные предприятия устанавливать автоматические системы контроля промышленных выбросов, а также осуществлять мониторинг атмосферного воздуха населённых пунктов, на территории которых расположены такие предприятия. Справиться с этой задачей помогают цифровые решения. «МегаФон Экология» успешно работает в ряде российских регионов. Мы рады, что теперь наше решение поможет и Узбекистану повысить качество воздуха, предотвращать аварийные ситуации и минимизировать экологические и экономические риски, - заявил директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.



- Вопросы охраны окружающей среды являются одними из приоритетных при ведении производственной деятельности. В ближайшем будущем на платформе «МегаФон Экология» будут агрегироваться не только данные от автоматического поста мониторинга в городе Ахангаран, но и данные от системы автоматического контроля выбросов предприятия. Таким образом, получая полную информацию о состоянии атмосферного воздуха в реальном времени, мы сможем минимизировать риски в данном направлении, - рассказал генеральный директор АО «Ахангаранцемент» Юрий Усольцев.



Использованная в проекте платформа работает на базе технологии «IoT» (интернет вещей) и была запатентована в 2021 году. Она в режиме реального времени собирает, анализирует и передаёт клиенту и контролирующим органам данные об объёме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение включено в реестр российского ПО.

