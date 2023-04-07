07 апреля

06 апреля

Популярное

В Бурятии прокуратура уличила работодателя в опоздании с выплатой отпускных

В Бурятии прокуратура уличила работодателя в опоздании с выплатой отпускных
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
И.о. директора получил представление прокуратуры

В Баргузинском районе Бурятии прокуратура проверила ресурсоснабжающую организацию по жалобе её работника. Как выяснилось, предприятие оплачивало работнику отпускные в 2020, 2021 и 2022 годах позднее, чем за три дня до их начала. Кроме того, заработная плата за декабрь 2022 года выплачена несвоевременно.

Исполняющему обязанности директора ресурсоснабжающей организации прокурор внёс представление и объявил предостережение.

- После прокурорского вмешательства работнику произведена компенсация за задержку выплаты отпускных и заработной платы. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

прокуратура отпускные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прокуратура уличила работодателя в опоздании с выплатой отпускных
В Бурятии прокуратура уличила работодателя в опоздании с выплатой отпускных
Бизнес, 07.04.2023
И.о. директора получил представление прокуратуры
В Улан-Удэ на 50 тысяч оштрафовали «управляшку», запустившую дом
В Улан-Удэ на 50 тысяч оштрафовали «управляшку», запустившую дом
Бизнес, 06.04.2023
Его жильцы пожаловались на темноту и битые стёкла в подъезде 
Улан-Удэ принимает международную выставку «Стройиндустрия-2023»
Улан-Удэ принимает международную выставку «Стройиндустрия-2023»
Бизнес, 05.04.2023
На ежегодное мероприятие также приедут представители деловых кругов Монголии и Беларуси
Среди предприятий Бурятии стартовал интересный конкурс
Среди предприятий Бурятии стартовал интересный конкурс
Бизнес, 05.04.2023
Заявки на конкурс нужно прислать до 15 апреля
На Байкале туристов незаконно катали на суднах на воздушной подушке
На Байкале туристов незаконно катали на суднах на воздушной подушке
Бизнес, 04.04.2023
У судоводителей отсутствовала специальная лицензия
В России произошло перераспределение трафика сервиса коротких видео
В России произошло перераспределение трафика сервиса коротких видео
Бизнес, 31.03.2023
За прошедший год общий мобильный трафик в таких сервисах снизился на 55%
Работодатели отчитывают улан-удэнцев за посты в соцсетях
Работодатели отчитывают улан-удэнцев за посты в соцсетях
Бизнес, 31.03.2023
При этом представителям сильного пола достаётся намного чаще женщин
МТС объявила о глобальном ребрендинге
МТС объявила о глобальном ребрендинге
Бизнес, 30.03.2023
В том числе поменялся логотип
Инвесторов в Улан-Удэ обучили московские эксперты
Инвесторов в Улан-Удэ обучили московские эксперты
Бизнес, 30.03.2023
Помимо предпринимателей, собрались сотрудники муниципальных образований
С 16 июня появится ночной авиарейс Улан-Удэ – Новосибирск
С 16 июня появится ночной авиарейс Улан-Удэ – Новосибирск
Бизнес, 30.03.2023

Он заточен на ранние стыковки из столицы Сибири

В Улан-Удэ запущено цифровое информирование клиентов
В Улан-Удэ запущено цифровое информирование клиентов
Бизнес, 30.03.2023
В столице Бурятии клиентам магазина информацию доставит коммуникационный сервис
Назван лидер рынка интернета вещей по итогам 2022 года
Назван лидер рынка интернета вещей по итогам 2022 года
Бизнес, 29.03.2023
Об этом говорится в исследовании, опубликованном 24 марта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^