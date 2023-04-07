И.о. директора получил представление прокуратуры
В Баргузинском районе Бурятии прокуратура проверила ресурсоснабжающую организацию по жалобе её работника. Как выяснилось, предприятие оплачивало работнику отпускные в 2020, 2021 и 2022 годах позднее, чем за три дня до их начала. Кроме того, заработная плата за декабрь 2022 года выплачена несвоевременно.
Исполняющему обязанности директора ресурсоснабжающей организации прокурор внёс представление и объявил предостережение.
- После прокурорского вмешательства работнику произведена компенсация за задержку выплаты отпускных и заработной платы. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
В Бурятии прокуратура уличила работодателя в опоздании с выплатой отпускных
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