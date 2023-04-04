На Байкале туристов незаконно катали на суднах на воздушной подушке

Бизнес, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

У судоводителей отсутствовала специальная лицензия



На льду Байкала обнаружили судовладельцев, которые катали пассажиров на суднах на воздушной подушке без лицензии. Транспортные полицейские выявили нарушителей в посёлке Листвянка.



- Нарушители - жители прибрежных посёлков Листвянка и Большая Речка. Мужчины на водных суднах особой конструкции на безвозмездной основе перевозили по льду озера двух и трёх пассажиров соответственно, не имея на это разрешающего документа, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



С судоводителями была проведена профилактическая беседа. Также им грозят штрафы по административной статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)».



