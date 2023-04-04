04 апреля

03 апреля

Популярное

На Байкале туристов незаконно катали на суднах на воздушной подушке

На Байкале туристов незаконно катали на суднах на воздушной подушке
Бизнес,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
У судоводителей отсутствовала специальная лицензия

На льду Байкала обнаружили судовладельцев, которые катали пассажиров на суднах на воздушной подушке без лицензии. Транспортные полицейские выявили нарушителей в посёлке Листвянка.

- Нарушители - жители прибрежных посёлков Листвянка и Большая Речка. Мужчины на водных суднах особой конструкции на безвозмездной основе перевозили по льду озера двух и трёх пассажиров соответственно, не имея на это разрешающего документа, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

С судоводителями была проведена профилактическая беседа. Также им грозят штрафы по административной статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)».

Байкал транспортная полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале туристов незаконно катали на суднах на воздушной подушке
На Байкале туристов незаконно катали на суднах на воздушной подушке
Бизнес, 04.04.2023
У судоводителей отсутствовала специальная лицензия
В России произошло перераспределение трафика сервиса коротких видео
В России произошло перераспределение трафика сервиса коротких видео
Бизнес, 31.03.2023
За прошедший год общий мобильный трафик в таких сервисах снизился на 55%
Работодатели отчитывают улан-удэнцев за посты в соцсетях
Работодатели отчитывают улан-удэнцев за посты в соцсетях
Бизнес, 31.03.2023
При этом представителям сильного пола достаётся намного чаще женщин
МТС объявила о глобальном ребрендинге
МТС объявила о глобальном ребрендинге
Бизнес, 30.03.2023
В том числе поменялся логотип
Инвесторов в Улан-Удэ обучили московские эксперты
Инвесторов в Улан-Удэ обучили московские эксперты
Бизнес, 30.03.2023
Помимо предпринимателей, собрались сотрудники муниципальных образований
С 16 июня появится ночной авиарейс Улан-Удэ – Новосибирск
С 16 июня появится ночной авиарейс Улан-Удэ – Новосибирск
Бизнес, 30.03.2023

Он заточен на ранние стыковки из столицы Сибири

В Улан-Удэ запущено цифровое информирование клиентов
В Улан-Удэ запущено цифровое информирование клиентов
Бизнес, 30.03.2023
В столице Бурятии клиентам магазина информацию доставит коммуникационный сервис
Назван лидер рынка интернета вещей по итогам 2022 года
Назван лидер рынка интернета вещей по итогам 2022 года
Бизнес, 29.03.2023
Об этом говорится в исследовании, опубликованном 24 марта
В Бурятии сельхозучасток захламили обрезками древесины
В Бурятии сельхозучасток захламили обрезками древесины
Бизнес, 29.03.2023
Арендатору выдано предостережение
В Улан-Удэ застраивают 140А квартал
В Улан-Удэ застраивают 140А квартал
Бизнес, 29.03.2023
Там приступили к строительству нового жилого комплекса
Самолёты из Улан-Удэ на Ольхон с 1 июня будут летать два раза в день
Самолёты из Улан-Удэ на Ольхон с 1 июня будут летать два раза в день
Бизнес, 28.03.2023
Ранее планировалось, что это произойдёт только в августе
Жители Бурятии могут получить землю для ведения хозяйства без торгов на 5 лет
Жители Бурятии могут получить землю для ведения хозяйства без торгов на 5 лет
Бизнес, 28.03.2023
Каждый фермер может получить участок размером от 3 га до 20 га

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^