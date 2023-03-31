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В России произошло перераспределение трафика сервиса коротких видео

В России произошло перераспределение трафика сервиса коротких видео
Бизнес,  Фото:pixabay.com
За прошедший год общий мобильный трафик в таких сервисах снизился на 55%

Трафик сервиса коротких видео Likee увеличился втрое на фоне падения интереса пользователей к TikTok после запрета загрузки новых видео. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный трафик в приложениях для создания и просмотра коротких видео.

TikTok начал терять аудиторию в марте 2022 года, когда российским пользователям запретили добавлять новые видео. Пользователи старше 55 лет были единственной категорией с растущим трафиком на протяжении прошлого года. В марте 2023 года трафик в приложении был вдвое ниже, чем в этот же период 2022.

Решение TikTok повлияло на весь сегмент коротких видео в России – за прошедший год общий мобильный трафик в таких сервисах снизился на 55%. Аудитория TikTok находит для себя новые площадки, в том числе YouTube Shorts, Yappi, VK Клипы и другие.

Лучше всего обратить ситуацию в свою пользу смог сервис Likee, на протяжении нескольких лет не набиравший существенной доли в сегменте. С весны 2022 года внимание к Likee постоянно росло, например, в июне с началом школьных каникул мобильный трафик в нём удвоился. За год рост составил 300%. Также специалисты МегаФона фиксировали рост трафика в российских сервисах Yappi и VK Клипы – там основной приток аудитории наблюдался осенью и в период новогодних праздников.
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