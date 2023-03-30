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В Улан-Удэ запущено цифровое информирование клиентов

В Улан-Удэ запущено цифровое информирование клиентов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В столице Бурятии клиентам магазина информацию доставит коммуникационный сервис

Жители г. Улан-Удэ смогут более оперативно общаться с магазином бытовой техники и электроники. Доставлять необходимую информацию от РБТ до адресатов будет коммуникационный сервис «МегаФон Хаб».

Цифровое информирование уже запущено в Улан-Удэ: клиенты РБТ получают сообщения со сведениями и предложениями. Мобильное информирование распространяется на абонентов всех операторов и работает более чем в 250 населённых пунктах России, где действует розничная сеть компании. В дальнейшем «МегаФон Хаб» также будет аккумулировать все сервисные коммуникации с покупателями, что позволит жителям узнавать актуальные данные по оформленным заказам и их доставке.

В МегаФоне отметили, что СМС-информирование остаётся одним из надёжных и охватных каналов доставки сведений. Пользователь получит сообщение, даже если смартфон не подключён к интернету. Этот вариант до сих остаётся одним из самых популярных видов рассылок, несмотря на расширение функционала соцсетей и мессенджеров, а также рост популярности push-уведомлений. С помощью сервиса можно провести полномасштабную информационную кампанию или точечно отправить данные жителям конкретного города или района.

- С внедрением сервиса «МегаФон Хаб» стало удобнее организовывать информирование наших клиентов. Мы уже оценили удобный, интуитивно понятный интерфейс управления услугой, который позволяет быстро создать рассылку, выгрузить статистику за нужный период или по конкретной кампании, отследить реакцию пользователей в режиме онлайн. Прозрачность бизнес-модели, гарантия доставки, целостности сообщения и конфиденциальность данных делают продукт отличным инструментом в работе, – прокомментировал директор по маркетингу компании РБТ Илья Гришин.

Комплексное решение, помимо СМС, может включать голос, push-сообщения, мессенджеры и соцсети. Сервис бесшовно интегрируется в любые CRM системы. Его можно развернуть как на конкретной инфраструктуре, так и по облачной модели. 
Телекоммуникации

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