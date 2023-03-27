В Улан-Удэ каждая пятая компания сотрудничает с самозанятыми

Чаще всего они занимаются проектированием и дизайном



Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что к услугам самозанятых в Улан-Удэ прибегает каждый пятый работодатель. Чаще всего их нанимают для выполнения работ по проектированию. Кроме того, у местных компаний востребованы программисты, водители, маркетологи и дизайнеры, оформившие такой статус.



При этом сотрудничество с независимыми исполнителями малый бизнес практикует чаще более крупных предприятий и организаций (26%).



- Среди организаций различных отраслей деятельности самозанятых чаще всего нанимают работодатели из транспортно-логистической отрасли (33%), строительные организации (24%) и IT (21%), – отмечают в SuperJob.

