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В Улан-Удэ каждая пятая компания сотрудничает с самозанятыми

В Улан-Удэ каждая пятая компания сотрудничает с самозанятыми
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Чаще всего они занимаются проектированием и дизайном

Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что к услугам самозанятых в Улан-Удэ прибегает каждый пятый работодатель. Чаще всего их нанимают для выполнения работ по проектированию. Кроме того, у местных компаний востребованы программисты, водители, маркетологи и дизайнеры, оформившие такой статус.

При этом сотрудничество с независимыми исполнителями малый бизнес практикует чаще более крупных предприятий и организаций (26%).

- Среди организаций различных отраслей деятельности самозанятых чаще всего нанимают работодатели из транспортно-логистической отрасли (33%), строительные организации (24%) и IT (21%), – отмечают в SuperJob.
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