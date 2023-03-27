Чаще всего они занимаются проектированием и дизайном
Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что к услугам самозанятых в Улан-Удэ прибегает каждый пятый работодатель. Чаще всего их нанимают для выполнения работ по проектированию. Кроме того, у местных компаний востребованы программисты, водители, маркетологи и дизайнеры, оформившие такой статус.
При этом сотрудничество с независимыми исполнителями малый бизнес практикует чаще более крупных предприятий и организаций (26%).
- Среди организаций различных отраслей деятельности самозанятых чаще всего нанимают работодатели из транспортно-логистической отрасли (33%), строительные организации (24%) и IT (21%), – отмечают в SuperJob.
В Улан-Удэ каждая пятая компания сотрудничает с самозанятыми
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 27.03.2023
Чаще всего они занимаются проектированием и дизайном
Бизнес, 27.03.2023
По летнему расписанию
Экономика, 26.03.2023
Приехать же в Бурятию желают всего 10%
УК не следила за порядком в шести домах
В конкурсе примут участие 13 предприятий республики
На средства гранта можно обустроить пляжи, турмаршруты, модульные гостиницы, кемпинговые стоянки и пр.
Долг по зарплате составил 90 тысяч рублей
Теперь владельцы ресторанов или кафе могут оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур
В Улан-Удэ пройдёт специальный круглый стол
Там уже стартовали земляные работы
МегаФон построил на территории «Удоканской меди» в Забайкальском крае выделенную сеть LTE для устойчивой связи и автоматизации производственных процессов
Одна из них открыла собственный массажный кабинет
Особенно часто работодатели интересуются кредитными историями претендентов на руководящие должности
В этом году прокуратура отказала в согласовании 87 % проверок
Раньше такую поддержку предприниматель мог получить лишь один раз