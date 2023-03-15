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МегаФон запустил 4G для дачников Улан-Удэ в Бурятии

МегаФон запустил 4G для дачников Улан-Удэ в Бурятии
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В преддверии дачного сезона МегаФон модернизировал мобильную сеть в пригороде Улан-Удэ, где расположено несколько садовых товариществ. Инженеры компании запустили слой LTE и увеличили скорость интернета до 20 Мбит/сек

После модернизации телеком-инфраструктуры на этой территории жители региона могут пользоваться голосовой связью и высокоскоростным интернетом в сетях четвёртого поколения. Благодаря расширению ёмкости сети большее количество абонентов смогут единовременно использовать цифровые сервисы, при этом качество соединения останется высоким. Улучшения также расширили возможности «цифровых» звонков по технологии VoLTE, которые отличаются чистым звуком и быстрым соединением.

В зимнее время в пригороде Улан-Удэ на постоянной основе проживает не так много абонентов, но с началом весны нагрузка на сеть существенно увеличивается. В Петуховку, Мостовое, садовые товарищества «Колос», «Юбилейный», «Лесовод» и другие приезжают владельцы участков, некоторые проводят в пригороде практически весь весенне-летний период. Сейчас они смогут без ограничений общаться в мессенджерах, смотреть фильмы, звонить по видеосвязи на новой скорости.

Отметим, что улучшение качества мобильного интернета и голосовой связи почувствуют и автопутешественники. В зону покрытия нового слоя LTE включён участок федеральной трассы «Байкал».

- МегаФон продолжает модернизацию телеком-инфраструктуры в республике. Мы проводим предварительный анализ загрузки сети и выявляем сложные участки, где необходимо провести улучшение. Благодаря установке дополнительного оборудования в пригороде Улан-Удэ появилась связь 4G с высокой скоростью мобильного интернета, – рассказала директор МегаФона в Республике Бурятия Олеся Степанова.

МегаФон

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