В Улан-Удэ прошёл первый форум гостиничного и ресторанного бизнеса

















С 1 по 2 марта в Улан-Удэ прошёл первый форум предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса «HoReCA FORUM BAIKAL – 2023». Мероприятие состояло из образовательных семинаров для отельеров и рестораторов, а также дегустаций от ведущих поставщиков ресторанного бизнеса.На мероприятие собрались около 500 участников. В их число входили 40 организаторов выставки, 140 слушателей обучающей программы и многих других. На протяжении двух дней предприниматели обменивались профессиональным опытом. А бармены, повара и кондитеры проходили мастер-класс от ведущих шеф-поваров.Форум был представлен двумя площадками:- Образовательная локация - форум «HoReCa форум Baikal – 2023» - на нём ведущие поставщики ресторанного бизнеса, отельеры и рестораторы презентовали свои продукты и проводили семинары.- Гастрономическая локация Элит Трейд – это выставка и презентация с дегустацией продуктов и ингредиентов для профессионалов любой кухни, кондитеров, пекарей и представителей барной индустрии.В рамках форума приняли участие 60 предпринимателей Бурятии в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Поделиться профессиональным опытом с бурятскими коллегами приехали представители из Забайкальского края, Иркутской области и Москвы.- Предприниматели здесь могут найти новых партнёров, заниматься продвижением своей продукции, обменяться опытом с другими предпринимателями. В конечном итоге, результатом является - заключение соглашений о сотрудничестве между заинтересованными компаниями. Наши предприниматели достойно выглядят не только в Бурятии, но и в других регионах. Они замечательно и представительно смотрятся. Мы гордимся нашими предпринимателями, - рассказала руководитель центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Ирина Медведкова.В свою очередь, бурятские предприниматели, получившие господдержку по нацпроекту, поделились впечатлениями от форума.- Наша организация занимается оснащением оборудования в кафе и рестораны. На рынке мы уже 18 лет и всегда есть чему поучиться, обменяться опытом, найти новых партнёров. На форуме мы хотим познакомиться с новой аудиторией и клиентами. Надеемся, что это мероприятие поможет нам увеличить число клиентов для нашего бизнеса. На форум мы попали, благодаря центру предпринимательства «Мой бизнес». Спасибо им огромное, что они устраивают такие мероприятия в нашем регионе. За пять лет – это первая такая масштабная выставка, - прокомментировала менеджер магазина профессиональной посуды и оборудования «Хочу ресторан» Наталья Калашникова.«HORECA BAIKAL 2023» – это оффлайн-встречи профессионалов, новые контакты с руководителями и специалистами предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания Республики Бурятия и Забайкальского края, новые горизонты планирования бизнеса, интерактивное взаимодействие и позитивное настроение. Центром «Мой бизнес» организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Республике Бурятия, на бесплатной основе.