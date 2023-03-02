Дан старт приёму заявок на выдачу грантов инновационному малому бизнесу









В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, стартовал приём заявок на участие в программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям. Грант до 30 млн рублей по программе может получить малое предприятие, планирующее запуск или расширение собственного производства.- Данный конкурс, в частности, направлен на финансирование предприятий, уже завершивших НИОКР и стремящихся к масштабированию производства. В этой фазе МСП особенно нуждаются в средствах для развития. Грант даёт такую возможность, и бизнес ей активно пользуется – в 2022 году по программе «Коммерциализация» поддержку получили 233 проекта на сумму около 6 млрд рублей, – отметила директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян.Конкурс направлен на поддержку проектов для расширения производства инновационной продукции, в том числе под задачи крупного бизнеса. Грант до 30 млн рублей предприниматели могут получить при условии софинансирования за счёт собственных или привлечённых средств в размере не менее 50% суммы гранта. Принять участие в конкурсе может российская компания, относящаяся к категориям «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, руководитель которой не имеет открытых договоров с Фондом. Срок выполнения работ по условиям конкурса – 12 месяцев. Подать заявку на участие можно до 10:00 по московскому времени 17 апреля 2023 года.- Поддержка малых наукоёмких предприятий является базой для экономического роста и технологического суверенитета страны. Учитывая, что приоритет в рамках конкурса «Коммерциализация» отдается предприятиям, успешно реализующим импортозамещающую продукцию, данная мера поддержки приобретает стратегический характер. Именно малые компании готовы предложить адекватную замену иностранным технологиям и услугам, способны решать проблемы с комплектующими и восполнять технологические цепочки, – сказал генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.Он добавил, что преимущество при отборе также получат заявки тех компаний, которые имеют положительную финансово-экономическую историю и подтверждённый спрос, успешно выпускают продукцию и планируют расширение производства, а также обладают налаженным взаимодействием с крупным российским бизнесом.Также в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» идёт приём заявок по конкурсу «Старт-СОПР». По его условиям грант до 4 млн рублей могут получить физические лица и малые предприятия, планирующие реализовать проекты в сферах социального предпринимательства, спорта, экологии, развития городской среды. Срок выполнения НИОКР для участников программы «Старт-СОПР» составляет 12 месяцев. Приоритет будет отдаваться заявителям, использующим для реализации проектов меры поддержки центров «Мой бизнес».Получить подробную информацию о грантовых конкурсах и подать заявки на участие можно на сайте Фонда содействия инновациям https://www.fasie.ru/