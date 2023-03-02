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Интернет-трафик на автодороге «Байкал» в Бурятии вырос на 15%

Интернет-трафик на автодороге «Байкал» в Бурятии вырос на 15%
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Путешествуя по Бурятии жители и гости республики стали чаще пользоваться мобильным интернетом на федеральной дороге «Байкал». К таким выводам пришли аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных с базовых станций вдоль ключевой автомагистрали региона

В время пути по федеральной трассе «Байкал» автопутешественники за последний год нарастили интернет-трафик на 15%. На сегодняшний день в среднемесячном расчёте он составляет около 250 терабайт. Этого объёма достаточно, для того чтобы 28 тысяч раз посмотреть фильм «Чебурашка» (6+).

По данным аналитики МегаФона, автопутешественники в дороге чаще предпочитают слушать музыку через специальные приложения, пассажиры смотрят потоковое видео и общаются в мессенджерах.

Традиционная голосовая связь у автомобилистов на втором месте после высокоскоростного интернета, и за год продолжительность разговоров в пути выросла незначительно. Во время поездок жители и гости Бурятии за разговорами все также ежедневно проводят чуть больше 180 тысяч минут. Всего связь на автодороге «Байкал» в Бурятии обеспечивают около 40 базовых станций МегаФона.

- Стабильная связь и мобильный интернет гарантируют комфорт и безопасность автопутешественников. Мы уделяем повышенное внимание бесперебойной работе наших базовых станций вдоль автомагистралей, проводим регулярное эксплуатационное обслуживание, улучшаем качество сети. В конце прошлого года ещё на трёх участках трассы мы расширили частотный диапазон LTE за счёт рефарминга, чтобы нарастить скорость и стабильность 4G, – рассказала директор МегаФона в Республике Бурятия Олеся Степанова.

МегаФон

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