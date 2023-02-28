Бизнесмены Бурятии получили финансово-гарантийную поддержку на 10,4 млрд





Около 500 малых и средних предприятий Бурятии получили финансово-гарантийную поддержку в 2022 году на общую сумму более 10,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.Предприниматели привлекли финансирование на общую сумму 7 млрд рулей при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП, а также 3,4 млрд по программе «1764»,Об этом стало известно на встрече Корпорации МСП с предпринимателями республики. В мероприятии приняли участие генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, заместитель председателя правительства - министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова и министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.- Гарантийная поддержка, в том числе «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, помогают предпринимателям привлечь финансирование при недостаточности залогового обеспечения, – рассказал на встрече Александр Исаевич. – Она реализуется в рамках нацпроекта по развитию МСП. Кроме того, малый и средний бизнес может получить заёмные средства по льготным программам кредитования – «1764», ПСК, для инновационных компаний - под 3%, для реализации инвестпроектов - под 2,5-4% годовых.Так, в августе прошлого года стартовала программа льготного инвесткредитования (ПСК+1764), оператором которой является Корпорация МСП. По данным на середину февраля, шесть компаний республики уже получили на новые инвестиционные проекты долгосрочное финансирование на общую сумму более 430 млн рублей.Также 52 компаниям из сферы малого и среднего бизнеса предоставлены кредиты на общую сумму более 1,4 млрд рублей по программе стимулирования кредитования (ПСК), которая реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком России.-Быть предпринимателем, значит, решать массу вопросов: в какую сторону развиваться, где найти сотрудников, как увеличить продажи, где найти финансирование на проект. И часто представители бизнеса не знают, куда обращаться. Поэтому мы совместно с Корпорацией МСП организовали эту встречу в формате «без галстука», чтобы можно было в неформальной обсудить вопросы, которые волнуют предпринимателей, - рассказала Екатерина Кочетова.Первый вице-премьер Андрей Белоусов, который курирует нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», отметил увеличение объёмов кредитов с поручительством для российских предпринимателей за прошлый год. Этому способствовало совершенствование гарантийного механизма, расширение использования инструмента «зонтичных» поручительств, пересмотр требований к деятельности региональных гарантийных организаций, а также антикризисные изменения Банка России, внесённые в программу стимулирования кредитования.Предпринимателям Бурятия в 2022 году активно использовали возможности по расширению доступа к рынкам сбыта. В 2022 году более 1260 компаний из республики стали МСП-поставщиками в рамках закупок крупных госкомпаний, в том числе региональных крупнейших заказчиков, объём которых составил 9,76 млрд рублей.Малому и среднему бизнесу региона также доступен спрос со стороны более 90 крупных российских и зарубежных предприятий и торговых сетей, которым нужны российские поставщики по пяти тысячам позиций, на Цифровой платформе МСП.РФ. На ней же можно воспользоваться специальными сервисами и получить услуги для бизнеса, в том числе региональные меры поддержки. Получателями поддержки стали уже более 930 предпринимателей республики.Фермеры и производители продуктов питания могут представит собственную продукцию в открывшемся в Улан-Удэ первом в Бурятии «Фермерском островке».