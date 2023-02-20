Пенсионеры Бурятии стали активнее пользоваться мобильным интернетом

Жители региона старше 60 лет все чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом. На сегодняшний день среди пенсионеров Бурятии в два раза больше владельцев смартфонов, чем обладателей телефонов без выхода в интернет. Данными о предпочтениях абонентов этой категории поделились специалисты по big data МегаФона
В начале 2023 года рейтинг наиболее востребованных гаджетов среди старшего поколения абонентов в регионе выглядит следующим образом: Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9C NFC, Itel it2163 и Huawei Honor 7A. Сейчас в пятёрке самых популярных устройств лишь одна модель без сенсорного экрана.
За год количество владельцев смартфонов среди пенсионеров Бурятии выросло на 15% и сейчас составляет 69% от общего количества абонентов в этой возрастной категории. Соответственно, увеличился и объем мобильного трафика. На данный момент абоненты 60+ ежемесячно прокачивают 128 терабайт, что на 22% выше показателей прошлого года.
В среднем один абонент преклонного возраста использует в месяц больше 9 гигабайт. Чаще всего владельцами смартфонов становятся женщины, их 52% в категории пользователей 60+, они же являются активными интернет-сёрферами: женский трафик в полтора раза больше мужского. Пенсионерки регулярно переписываются в мессенджерах, изучают соцсети, сморят видео. Если говорить о населённых пунктах, то безусловными лидерами интернет-потребления стали пенсионеры Улан-Удэ.
- В последние годы в Бурятии сформировался уверенный тренд на рост интернет-активности у абонентов старшего возраста. Пенсионеры не только смотрят развлекательный контент, но и активно осваивают полезные приложения: онлайн-оплату жилищно-коммунальных услуг, почтовые сервисы, различные государственные услуги. Задача оператора – сделать мобильный интернет максимально доступным как в городах, так и в небольших населённых пунктах. Только за последний год МегаФон модернизировал и построил новые базовые станции более чем в 60 населённых пунктах, – комментирует директор МегаФона в Республике Бурятия Олеся Степанова.
Пенсионеры Бурятии стали активнее пользоваться мобильным интернетом
Бизнес, Фото:
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