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Банки в Монголии в скором времени начнут принимать российские карты «Мир»

Банки в Монголии в скором времени начнут принимать российские карты «Мир»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Власти страны почти завершили подготовительную работу с местными банками

Российские карты платежной системы «Мир» в скором времени можно будет использовать для оплаты в Монголии. Власти страны почти завершили подготовительную работу с местными банками. Об этом рассказал начальник департамента по координации туристической политики министерства окружающей среды и туризма Монголии Туксгрлин Мунх-Од, передаёт ТАСС.

- Рад сообщить, что уже в скором времени в Монголии начнут работать карты российских банков системы «Мир». Мы уже проделали 80% работы с монгольскими банками на этом направлении, - цитирует ТАСС чиновника.

По его словам, «пока рано говорить, какие именно из банков Монголии будут работать с российской картой «Мир», но работа в этом направлении идёт».

Монголия банки

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