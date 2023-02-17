Банки в Монголии в скором времени начнут принимать российские карты «Мир»

Власти страны почти завершили подготовительную работу с местными банками



Российские карты платежной системы «Мир» в скором времени можно будет использовать для оплаты в Монголии. Власти страны почти завершили подготовительную работу с местными банками. Об этом рассказал начальник департамента по координации туристической политики министерства окружающей среды и туризма Монголии Туксгрлин Мунх-Од, передаёт ТАСС.



- Рад сообщить, что уже в скором времени в Монголии начнут работать карты российских банков системы «Мир». Мы уже проделали 80% работы с монгольскими банками на этом направлении, - цитирует ТАСС чиновника.



По его словам, «пока рано говорить, какие именно из банков Монголии будут работать с российской картой «Мир», но работа в этом направлении идёт».



