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В Бурятии владельца земли через суд заставляют убрать сорняки

В Бурятии владельца земли через суд заставляют убрать сорняки
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушение выявили ещё в прошлом году

Обладатель сельскохозяйственного участка, расположенного в Джидинском районе Бурятии, нарушил земельное законодательство, так как его земля заросла сорняками и другой растительностью. Мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

Зарастание травой участка владельцу земли необходимо было устранить до августа прошлого года.

- По результатам инспекционного визита, проведённого в августе прошлого года, собственнику повторно выдано предписание. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Срок исполнения предписания был продлён на 90 дней. Но и после этого траву с участка не убрали.

- По истечении срока исполнения предписания государственным инспектором проведено контрольно-надзорное мероприятие без взаимодействия, в результате которого установлено, что правообладатель не принял должные меры по обработке почвы и недопущению зарастания сорной растительностью. В результате объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и направлено исковое заявление в Джидинский районный суд о понуждении к исполнению предписания, - уточнили в управлении.

Суд удовлетворил иск 3 февраля. Правообладателя участка обязали в течение семи месяцев с момента вступления в силу решения суда ликвидировать сорняки и представить документы об устранении нарушения.
Россельхознадзор

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