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Бурятию и Иркутскую область свяжут два катамарана

Бурятию и Иркутскую область свяжут два катамарана
Бизнес,  Фото:Объединенная судостроительная корпорация
Один из них назвали «Селенга»

На судостроительно-судоремонтном заводе «Вымпел», который находится в Ярославской области, завершился монтаж корпусов до главной палубы на двух катамаранах проекта HSC150В. Они предназначены для скоростных пассажирских перевозок по  Байкалу и в истоке реки Ангара.

Суда свяжут два соседних региона – Бурятию и Иркутскую область, рассказали в Объединённой судостроительной корпорации. Катамараны назвали «Сарма и «Селенга» – в честь двух ветров, дующих с разных берегов Байкала. Такие же названия – у рек, впадающих в священное озеро.

катамаран Байкал

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