Бурятию и Иркутскую область свяжут два катамарана

Один из них назвали «Селенга»





На судостроительно-судоремонтном заводе «Вымпел», который находится в Ярославской области, завершился монтаж корпусов до главной палубы на двух катамаранах проекта HSC150В. Они предназначены для скоростных пассажирских перевозок по Байкалу и в истоке реки Ангара.Суда свяжут два соседних региона – Бурятию и Иркутскую область, рассказали в Объединённой судостроительной корпорации. Катамараны назвали «Сарма и «Селенга» – в честь двух ветров, дующих с разных берегов Байкала. Такие же названия – у рек, впадающих в священное озеро.