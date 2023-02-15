Бурятию и Иркутскую область свяжут два катамарана

Один из них назвали «Селенга»
На судостроительно-судоремонтном заводе «Вымпел», который находится в Ярославской области, завершился монтаж корпусов до главной палубы на двух катамаранах проекта HSC150В. Они предназначены для скоростных пассажирских перевозок по Байкалу и в истоке реки Ангара.
Суда свяжут два соседних региона – Бурятию и Иркутскую область, рассказали в Объединённой судостроительной корпорации. Катамараны назвали «Сарма и «Селенга» – в честь двух ветров, дующих с разных берегов Байкала. Такие же названия – у рек, впадающих в священное озеро.
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