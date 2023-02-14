Традиционно накануне Дня всех влюблённых трафик в популярных сервисах для знакомств существенно возрастает
По информации федерального мобильного оператора Yota, активность россиян в дейтинговых сервисах постоянно растёт — об этом свидетельствуют обобщённые данные о трафике. Чаще всего абоненты находят время для онлайн-знакомств в будни — в выходные количество пользователей сокращается в среднем на 12%. Максимальная активность в течение года наблюдается в июле и августе, а также перед Новым годом – в ноябре и декабре.
Традиционный пик трафика приходится также на начало февраля. В прошлом году 14 февраля количество пользователей сервисов для знакомств увеличилось почти в полтора раза по сравнению с предыдущими днями.
В среднем пользователи таких сервисов тратят на онлайн-знакомства и общение 23 минуты в день. Больше всего — 27 минут — в Чукотском автономном округе, в Краснодарском крае – 26 минут.
Чаще всего знакомятся онлайн в Москве и Московской области — здесь находится 12,2% от всех пользователей приложений, чуть менее активны жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 4,3%, далее в топе Республика Башкортостан, Новосибирская область и Краснодарский край. Меньше всего тех, кто знакомится онлайн, в Норильске, а также Чукотском АО.
Yota рассказала об активности россиян на сайтах для знакомств
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