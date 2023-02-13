Соискателям в Улан-Удэ стали чаще предлагать премии

Их обещают в дополнение к зарплате
Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter выяснили, работникам каких сфер в России чаще всего дают премии. Самыми щедрыми на них оказались организации, занимающиеся розничной торговлей, логистикой и перевозками, а также IT-, телекоммуникационные и строительные компании.
Реже всего о премиях при размещении вакансии упоминают представители таких отраслей, как искусство, лесная промышленность, ЖКХ и «Общественная деятельность, партии, благотворительность и НКО».
Исследование показало, что в начале 2023 года российские работодатели стали на 95% чаще предлагать соискателям дополнительное материальное стимулирование по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В лидерах по числу таких вакансий – петербургские компании, а также работодатели из Свердловской области.
В Бурятии в январе и феврале появилось более 530 предложений с упоминанием премиальной части вдобавок к основному доходу. Их в республике по сравнению с прошлым годом стало больше на 139%.
Их обещают в дополнение к зарплате
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