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Соискателям в Улан-Удэ стали чаще предлагать премии

Соискателям в Улан-Удэ стали чаще предлагать премии
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Их обещают в дополнение к зарплате

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter выяснили, работникам каких сфер в России чаще всего дают премии. Самыми щедрыми на них оказались организации, занимающиеся розничной торговлей, логистикой и перевозками, а также IT-, телекоммуникационные и строительные компании. 
 
Реже всего о премиях при размещении вакансии упоминают представители таких отраслей, как искусство, лесная промышленность, ЖКХ и «Общественная деятельность, партии, благотворительность и НКО».
 
Исследование показало, что в начале 2023 года российские работодатели стали на 95% чаще предлагать соискателям дополнительное материальное стимулирование по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В лидерах по числу таких вакансий – петербургские компании, а также работодатели из Свердловской области.

В Бурятии в январе и феврале появилось более 530 предложений с упоминанием премиальной части вдобавок к основному доходу.  Их в республике по сравнению с прошлым годом стало больше на 139%.

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