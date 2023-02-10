Жители Бурятии отдали предпочтение горнолыжным склонам Сибири

Количество туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах, в этом году выросло на 13%. Россияне все чаще выбирают для активного отдыха новые направления – Мурманская область, Камчатка и Сахалин. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав трафик в период зимних каникул



Сокращение авиасообщения с европейскими странами и развитие инфраструктуры российских горнолыжных курортов заставили любителей активного отдыха обратить внимание на новые направления. Заметный прирост в этом году показали локации для зимнего отдыха в разных регионах страны. Самым быстрорастущим стал «Большой Вудъявр» в Мурманской области, турпоток вырос на 50%, «Альпина» и «Красная сопка» на Камчатке (47%) и «Горный воздух» на Сахалине (37%).



Для жителей Республики Бурятия самым популярным местом для катания в этом году стала «Гора Соболиная» в Иркутской области. Её выбрали 90% жителей республики, отправившихся в поисках горных пейзажей и активного отдыха за пределы родного региона. В рейтинг популярных мест зимнего отдыха также вошли «Красная поляна» и «Роза Хутор» в Сочи и Красноярский фанпарк «Бобровый лог».



Более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. Любители зимних видов спорта общались в соцсетях и мессенджерах, делились контентом и смотрели видео – именно на эти активности пришлось более 60% от общего мобильного трафика. Самыми популярными сервисам стали «YouTube», «ТикТок» и «Telegram» – вместе они занимают почти треть интернет-трафика. Мужчины чаще женщин отдают предпочтение активному отдыху: соотношение 58% к 42%. А средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил 25-44 лет.



Среди традиционных направлений согласно общероссийским показателям, лидирует горнолыжный кластер Сочи, турпоток туда изменился незначительно, наибольший прирост на 5% показал комплекс «Газпром». Склоны Кавказа напротив демонстрируют значительный рост за счёт расширения зон катания – турпоток на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз, на курорте «Домбай» – в 2 раза. А вот число туристов, отправившихся на популярные курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии было почти в 4,5 раза ниже доковидных показателей.



Как пояснили в МегаФоне, анализ динамики нагрузки на сеть, в частности, помогает развитию устойчивой мобильной связи. Стабильная связь на трассах горнолыжных курортов важна не только для общения, но и для обеспечения безопасности туристов. Так, в прошлом году компания реализовала крупные проекты по улучшению покрытия на ключевых курортах.



