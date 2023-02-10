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В Улан-Удэ набирает популярность job offer

В Улан-Удэ набирает популярность job offer
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Его получают в основном менеджеры и программисты

Сегодня 41% компаний в столице Бурятии используют job offer –  документ, в котором прописаны ключевые условия предлагаемой работы. Причём высокооплачиваемые специалисты получают такие «офферы» чаще других соискателей.
 
- Типичные адресаты этого документа – программисты, а также топ- и мидл-менеджеры, – рассказали в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В 18% улан-удэнских компаний приглашения на работу присылают всем кандидатам, а в 23% – только некоторым категориям. Помимо менеджеров и IT-специалистов, их вручают инженерно-техническим работникам и офисному персоналу.
 
В 52% организаций job offer не используется. HR-менеджеры объясняют это тем, что документ не предусмотрен Трудовым кодексом.

Каждый третий улан-удэнец (31%), когда-либо устраивавшийся на работу, признался, что ему доводилось получать job offer. Больше всего таковых – среди наших земляков с доходом более 80 тысяч рублей в месяц (40%).


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