В Улан-Удэ набирает популярность job offer

Его получают в основном менеджеры и программисты







- Типичные адресаты этого документа – программисты, а также топ- и мидл-менеджеры, – рассказали в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.



В 18% улан-удэнских компаний приглашения на работу присылают всем кандидатам, а в 23% – только некоторым категориям. Помимо менеджеров и IT-специалистов, их вручают инженерно-техническим работникам и офисному персоналу.



В 52% организаций job offer не используется. HR-менеджеры объясняют это тем, что документ не предусмотрен Трудовым кодексом.



Каждый третий улан-удэнец (31%), когда-либо устраивавшийся на работу, признался, что ему доводилось получать job offer. Больше всего таковых – среди наших земляков с доходом более 80 тысяч рублей в месяц (40%).







Сегодня 41% компаний в столице Бурятии используют job offer – документ, в котором прописаны ключевые условия предлагаемой работы. Причём высокооплачиваемые специалисты получают такие «офферы» чаще других соискателей.