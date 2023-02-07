В Бурятии бизнесмен уволил беременную продавщицу

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Баунтовском районе Бурятии с двумя работниками магазина, фактически осуществляющими трудовую деятельность, не оформлены трудовые отношения. Одна из продавцов уволена по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности в связи с беременностью.



Работодатель получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого с работниками оформлены трудовые отношения, произведены отчисления страховых взносов, выплачено пособие по временной нетрудоспособности.



Кроме того, владелец магазина привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.24 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора» в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

