Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Баунтовском районе Бурятии с двумя работниками магазина, фактически осуществляющими трудовую деятельность, не оформлены трудовые отношения. Одна из продавцов уволена по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности в связи с беременностью.
Работодатель получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого с работниками оформлены трудовые отношения, произведены отчисления страховых взносов, выплачено пособие по временной нетрудоспособности.
Кроме того, владелец магазина привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.24 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора» в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии бизнесмен уволил беременную продавщицу
Бизнес, Фото:
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