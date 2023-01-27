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В Бурятии проверили ферму по разведению червей

В Бурятии проверили ферму по разведению червей
Бизнес,  Фото:Управление ветеринарии Бурятии
Специалисты не нашли там никаких нарушений

На днях сотрудники ветеринарной службы Иволгинского района побывали в посёлке Тапхар. Они обследовали местную ферму по разведению личинок мясных мух (опарышей) и дождевых червей, сообщили в управлении ветеринарии Бурятии. 

Никаких нарушений там не нашли. Специалисты отметили, что все условия содержания соответствуют необходимым требованиям, а «хозяйство благополучное». 
ферма ветеринарный контроль

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