В Бурятии проверили ферму по разведению червей

Специалисты не нашли там никаких нарушений





На днях сотрудники ветеринарной службы Иволгинского района побывали в посёлке Тапхар. Они обследовали местную ферму по разведению личинок мясных мух (опарышей) и дождевых червей, сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.Никаких нарушений там не нашли. Специалисты отметили, что все условия содержания соответствуют необходимым требованиям, а «хозяйство благополучное».