Специалисты не нашли там никаких нарушений
Никаких нарушений там не нашли. Специалисты отметили, что все условия содержания соответствуют необходимым требованиям, а «хозяйство благополучное».
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27 января
26 января
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В Бурятии проверили ферму по разведению червей
Бизнес, Фото:
Специалисты не нашли там никаких нарушений
Никаких нарушений там не нашли. Специалисты отметили, что все условия содержания соответствуют необходимым требованиям, а «хозяйство благополучное».
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