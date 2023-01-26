В суд обратился транспортный прокурор
В Иркутске суд удовлетворил иск транспортного прокурора о запрете эксплуатации судна «Тайфун», на котором незаконно катали туристов.
- Установлено, что местный житель в акватории озера Байкал незаконно осуществлял перевозку пассажиров на судне «Тайфун», находящемся в технически негодном для плавания состоянии, в отсутствие документов, необходимых в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта РФ, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Поскольку такие катания опасны для людей, Байкало-Ангарский транспортный прокурор обратился в суд с требованием о запрете эксплуатации судна до устранения нарушений.
Свердловский районный суд Иркутска иск прокурора удовлетворил в полном объёме.
На Байкале пассажиров катали на неисправном судне «Тайфун»
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