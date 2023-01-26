На Байкале пассажиров катали на неисправном судне «Тайфун»

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

В суд обратился транспортный прокурор



В Иркутске суд удовлетворил иск транспортного прокурора о запрете эксплуатации судна «Тайфун», на котором незаконно катали туристов.



- Установлено, что местный житель в акватории озера Байкал незаконно осуществлял перевозку пассажиров на судне «Тайфун», находящемся в технически негодном для плавания состоянии, в отсутствие документов, необходимых в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта РФ, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Поскольку такие катания опасны для людей, Байкало-Ангарский транспортный прокурор обратился в суд с требованием о запрете эксплуатации судна до устранения нарушений.



Свердловский районный суд Иркутска иск прокурора удовлетворил в полном объёме.



