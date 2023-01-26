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На Байкале пассажиров катали на неисправном судне «Тайфун»

На Байкале пассажиров катали на неисправном судне «Тайфун»
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
В суд обратился транспортный прокурор

В Иркутске суд удовлетворил иск транспортного прокурора о запрете эксплуатации судна «Тайфун», на котором незаконно катали туристов.

- Установлено, что местный житель в акватории озера Байкал незаконно осуществлял перевозку пассажиров на судне «Тайфун», находящемся в технически негодном для плавания состоянии, в отсутствие документов, необходимых в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта РФ, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Поскольку такие катания опасны для людей, Байкало-Ангарский транспортный прокурор обратился в суд с требованием о запрете эксплуатации судна до устранения нарушений.

Свердловский районный суд Иркутска иск прокурора удовлетворил в полном объёме.

Байкал транспортная прокуратура

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