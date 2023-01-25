В Улан-Удэ определят застройщика «Дальневосточного квартала»

Застройщик будет выбран на конкурсной основе
В 2023 году в ДФО на конкурсной основе выберут инвесторов, которые займутся комплексной жилой застройкой по программе «Дальневосточный квартал». Проекты будут реализованы в Благовещенске, Южно-Сахалинске, Чите, Биробиджане, Хабаровске и Улан-Удэ.
Об этом сообщила первый заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева на выездном совещании под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
По её словам, в декабре 2022 года после конкурсного отбора были определены застройщики в Петропавловске-Камчатском и Благовещенске.
Всего по программе «Дальневосточный квартал» к 2030 году дополнительно построят 2,5 млн кв. м жилья для более чем 100 тысяч жителей Дальнего Востока.
- Жилищное строительство на Дальнем Востоке растёт темпами, превышающими среднероссийские. Доступность нового жилья будет обеспечена в том числе с использованием программы льготного кредитования «Дальневосточная ипотека», принятая по решению президента России. В прошлом году она была распространена также на учителей и врачей. Всего в этой программе приняли участие 58,4 тысячи семей, которые оформили кредиты на сумму 245 млрд рублей. В 2023 году ещё около 26 тысяч семей улучшат свои жилищные условия с помощью этого механизма, - отметила Эльвира Нургалиева.
Отметим, инвесторы, которые займутся возведением «Дальневосточных кварталов», получат широкий перечень льгот и преференций.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Улан-Удэ под проект «Дальневосточный квартал» наметили исторический центр города. Власти планируют комплексную жилую и деловую застройка улиц Смолина, Набережная, Свободы и Советская. Потенциально может быть создано новое жильё общим объёмом 160 тыс. кв. метров. Объекты культурного наследия при застройке центра города обещают сохранить.
Одна из основных проблем – переселение местных жителей, живущих в нынешних деревянных домах и в бараках. «Мы должны переселить, не как в рамках аварийного жилья переселяют по оценочной стоимости жилья. Понятно, что там деревянные хибары, и их оценочная стоимость будет составлять 300 тысяч рублей. Но какую квартиру взамен человек может купить за такую сумму? Решим этот вопрос с переселением и пойдём дальше», - заявлял ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.
В Улан-Удэ определят застройщика «Дальневосточного квартала»
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 25.01.2023
Застройщик будет выбран на конкурсной основе
Бизнес, 25.01.2023
Всю изъятую партию уничтожат
Бизнес, 24.01.2023
Состоялось первое строительное совещание
Бизнес, 24.01.2023
На него можно отправлять только здоровых сельхозживотных
Бизнес, 23.01.2023
Сразу три таких появятся в Кижингинском районе
Он состоится с 1 по 3 марта
Их возвели в Максимихе
Нарушение выявили в ходе контрольной закупки
Заявки нужно успеть подать до 12 февраля
С 1 января участник соцконтракта на развитие своего бизнеса может получить 350 тысяч рублей
Об этом сообщил глава республики
Бизнес, 18.01.2023
Будет оцениваться инвестиционный климат в республике
Бизнес, 16.01.2023
Заявки на конкурс нужно успеть прислать до 1 марта
Бизнес, 13.01.2023
Оно объединит сразу несколько сервисов
Бизнес, 13.01.2023
Две жительницы республики открыли студию ротанга и магазин корейской косметики