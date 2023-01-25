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В Улан-Удэ приставы конфисковали алкоголь из кафе

В Улан-Удэ приставы конфисковали алкоголь из кафе
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Всю изъятую партию уничтожат

В Улан-Удэ судебные приставы изъяли и передали на уничтожение 15 бутылок алкогольной продукции, продававшейся без лицензии в кафе.

- Факт незаконного хранения и розничной продажи алкоголя в одном из городских кафе был выявлен надзорными органами в ходе проведения контрольных мероприятий. По решению суда за продажу алкогольной продукции без наличия лицензии предприниматель был привлечён к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ с конфискацией алкогольных напитков, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Изъятые бутылки с алкоголем были арестованы, а после переданы в Росспиртпром для последующего уничтожения.

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