В Улан-Удэ приставы конфисковали алкоголь из кафе

Всю изъятую партию уничтожат



В Улан-Удэ судебные приставы изъяли и передали на уничтожение 15 бутылок алкогольной продукции, продававшейся без лицензии в кафе.



- Факт незаконного хранения и розничной продажи алкоголя в одном из городских кафе был выявлен надзорными органами в ходе проведения контрольных мероприятий. По решению суда за продажу алкогольной продукции без наличия лицензии предприниматель был привлечён к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ с конфискацией алкогольных напитков, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Изъятые бутылки с алкоголем были арестованы, а после переданы в Росспиртпром для последующего уничтожения.



