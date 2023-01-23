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Соцучреждения Бурятии будут обеспечивать мясом через убойные пункты

Соцучреждения Бурятии будут обеспечивать мясом через убойные пункты
Бизнес,  Фото:управление ветеринарии
Сразу три таких появятся в Кижингинском районе

На днях начальник управления ветеринарии Бурятии Амгалан Дармаев побывал с рабочей поездкой в Кижингинском районе. Он принял участие в совещании с главами сельских поселений под председательством руководителя муниципального образования Геннадия Лхасаранова.

Главной темой встречи стало обеспечение муниципалитета убойными пунктами. В силу вступили новые ветеринарные правила, согласно которым учреждения социальной сферы должны обеспечивать мясом исключительно через них. Для этого необходимо создавать в республике соответствующую инфраструктуру.
 
Дармаев осмотрел имеющиеся помещения для убоя скота, принадлежащие ИП Будаев Ц. Ц. и СПК «Лидер». Перед запуском их предстоит привести в соответствие с необходимыми требованиями. С какими именно, объяснила начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и мониторинга управления ветеринарии Евгения Цыренжапова.

Всего в Кижингинском районе производят более 500 тонн говядины в год. Для этого там потребуется обустроить три убойных пункта, рассказали в ведомстве.
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