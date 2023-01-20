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В Баргузинском районе Бурятии готовят к открытию новые модульные отели

В Баргузинском районе Бурятии готовят к открытию новые модульные отели
Бизнес, 
Их возвели в Максимихе

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Баргузинском районе Бурятии открылся первый модульный отель из 19-ти запланированных. Отель построен при поддержке федеральной субсидии, пояснял глава Бурятии Алексей Цыденов.

Скоро в этом же районе будут готовы другие модульные отели.

- В селе Максимиха завершается установка 10 домов в стиле barnhouse по проекту «Уровень 457». На 24 квадратных метрах разместились спальная зона, прихожая, санузел. В номерах установлена система «тёплый пол». Также продолжается установка 13 двухэтажных модульных домиков по проекту «Супер 8», - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Возведение модульных комплексов планируют завершить весной перед началом туристического сезона.

На создание модульных отелей из резервного фонда правительства России была выделена субсидия 300 млн рублей. На эти средства в Бурятии построят 19 модульных отелей на 644 места.  
туризм отель

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