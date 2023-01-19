19 января

18 января

Популярное

Мастеров-ремесленников из Бурятии приглашают на курсы

Мастеров-ремесленников из Бурятии приглашают на курсы
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Заявки нужно успеть подать до 12 февраля

Продолжается приём заявок на второй поток всероссийского онлайн-акселератора «Путь ремесленника» (18+). Подать заявки можно по четырём направлениям: предметный дизайн, мода и текстиль, обработка металла, гастрономические проекта, сообщает министерство туризма Бурятии.

- Акселератор «Путь ремесленника» – это интенсивная онлайн-программа, где участники в партнерстве с наставниками развивают свой продукт через переосмысление традиций и местных культурных кодов. А также получают практические бизнес-инструменты, позволяющие развить свое дело. Среди наставников - успешные дизайнеры, художники, бизнес-тренеры, предприниматели, пишется на сайте проекта, - сообщили в минтуризма республики.

Обучение бесплатное, проходит в онлайн-формате. Заявки на участие нужно успеть подать до 12 февраля на сайте https://remeslo.design/100masterov

Проект «Путь ремесленника» появился в 2020 году как дизайнерский акселератор, актуализирующий культурное наследие. За это время команда проекта провела шесть региональных акселераторов: в Бурятии, Тюменской, Рязанской и Вологодской областях.

ремесленники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мастеров-ремесленников из Бурятии приглашают на курсы
Мастеров-ремесленников из Бурятии приглашают на курсы
Бизнес, 19.01.2023
Заявки нужно успеть подать до 12 февраля
В Бурятии увеличили размер господдержки для участников социального контракта
В Бурятии увеличили размер господдержки для участников социального контракта
Бизнес, 19.01.2023
С 1 января участник соцконтракта на развитие своего бизнеса может получить 350 тысяч рублей
В Бурятии открылся первый модульный отель на Байкале
В Бурятии открылся первый модульный отель на Байкале
Бизнес, 19.01.2023
Об этом сообщил глава республики
В Бурятии проведут опрос среди предпринимателей
В Бурятии проведут опрос среди предпринимателей
Бизнес, 18.01.2023
Будет оцениваться инвестиционный климат в республике
В Бурятии выберут организации с лучшей охраной труда
В Бурятии выберут организации с лучшей охраной труда
Бизнес, 16.01.2023
Заявки на конкурс нужно успеть прислать до 1 марта
В Бурятии бывшие безработные становятся бизнесменами
В Бурятии бывшие безработные становятся бизнесменами
Бизнес, 13.01.2023
Две жительницы республики открыли студию ротанга и магазин корейской косметики
Новый резидент ТОР «Забайкалье» займётся освоением месторождения золота
Новый резидент ТОР «Забайкалье» займётся освоением месторождения золота
Бизнес, 12.01.2023
Компания будет работать в Газимуро-Заводском районе
На юге Байкала возведут гостиничный комплекс категории 5 звёзд
На юге Байкала возведут гостиничный комплекс категории 5 звёзд
Бизнес, 12.01.2023
ОЭЗ «Ворота Байкала» пополнились новым резидентом
В Монголии снизят цены на авиабилеты для иностранных туристов
В Монголии снизят цены на авиабилеты для иностранных туристов
Бизнес, 12.01.2023
Подписан меморандум в поддержку зимнего туризма
Аэропорт Иркутска за год обслужил более 2,6 млн пассажиров
Аэропорт Иркутска за год обслужил более 2,6 млн пассажиров
Бизнес, 12.01.2023
Также было обслужено почти 9,5 тысяч тонн груза
Почти тысяча жителей Бурятии получили работу благодаря соцконтрактам
Почти тысяча жителей Бурятии получили работу благодаря соцконтрактам
Бизнес, 12.01.2023
На их реализацию направили 32 миллиона рублей
В Бурятии объявили конкурс грантов в сфере туризма
В Бурятии объявили конкурс грантов в сфере туризма
Бизнес, 12.01.2023
Заявки нужно успеть подать до 9 февраля
В Бурятии снесли самовольно построенные гостевые дома
В Бурятии снесли самовольно построенные гостевые дома
Бизнес, 12.01.2023
Они появились в водоохранной зоне озера Байкал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^