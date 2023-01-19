Заявки нужно успеть подать до 12 февраля
Продолжается приём заявок на второй поток всероссийского онлайн-акселератора «Путь ремесленника» (18+). Подать заявки можно по четырём направлениям: предметный дизайн, мода и текстиль, обработка металла, гастрономические проекта, сообщает министерство туризма Бурятии.
- Акселератор «Путь ремесленника» – это интенсивная онлайн-программа, где участники в партнерстве с наставниками развивают свой продукт через переосмысление традиций и местных культурных кодов. А также получают практические бизнес-инструменты, позволяющие развить свое дело. Среди наставников - успешные дизайнеры, художники, бизнес-тренеры, предприниматели, пишется на сайте проекта, - сообщили в минтуризма республики.
Обучение бесплатное, проходит в онлайн-формате. Заявки на участие нужно успеть подать до 12 февраля на сайте https://remeslo.design/100masterov
Проект «Путь ремесленника» появился в 2020 году как дизайнерский акселератор, актуализирующий культурное наследие. За это время команда проекта провела шесть региональных акселераторов: в Бурятии, Тюменской, Рязанской и Вологодской областях.
Мастеров-ремесленников из Бурятии приглашают на курсы
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заявки нужно успеть подать до 12 февраля
С 1 января участник соцконтракта на развитие своего бизнеса может получить 350 тысяч рублей
Об этом сообщил глава республики
Бизнес, 18.01.2023
Будет оцениваться инвестиционный климат в республике
Бизнес, 16.01.2023
Заявки на конкурс нужно успеть прислать до 1 марта
Оно объединит сразу несколько сервисов
Две жительницы республики открыли студию ротанга и магазин корейской косметики
Вес партии составил 146 тонн
Компания будет работать в Газимуро-Заводском районе
ОЭЗ «Ворота Байкала» пополнились новым резидентом
Подписан меморандум в поддержку зимнего туризма
Также было обслужено почти 9,5 тысяч тонн груза
На их реализацию направили 32 миллиона рублей
Заявки нужно успеть подать до 9 февраля
Они появились в водоохранной зоне озера Байкал