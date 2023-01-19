Мастеров-ремесленников из Бурятии приглашают на курсы

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Заявки нужно успеть подать до 12 февраля



Продолжается приём заявок на второй поток всероссийского онлайн-акселератора «Путь ремесленника» (18+). Подать заявки можно по четырём направлениям: предметный дизайн, мода и текстиль, обработка металла, гастрономические проекта, сообщает министерство туризма Бурятии.



- Акселератор «Путь ремесленника» – это интенсивная онлайн-программа, где участники в партнерстве с наставниками развивают свой продукт через переосмысление традиций и местных культурных кодов. А также получают практические бизнес-инструменты, позволяющие развить свое дело. Среди наставников - успешные дизайнеры, художники, бизнес-тренеры, предприниматели, пишется на сайте проекта, - сообщили в минтуризма республики.



Обучение бесплатное, проходит в онлайн-формате. Заявки на участие нужно успеть подать до 12 февраля на сайте https://remeslo.design/100masterov



Проект «Путь ремесленника» появился в 2020 году как дизайнерский акселератор, актуализирующий культурное наследие. За это время команда проекта провела шесть региональных акселераторов: в Бурятии, Тюменской, Рязанской и Вологодской областях.



