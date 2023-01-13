В Бурятии создали приложение для путешествий по Байкальскому региону

Оно объединит сразу несколько сервисов





В Бурятии создали платформу для виртуальных путешествий по республике и двух соседним регионам – Иркутской области и Забайкалью. Она объединит сервисы для навигации, покупок, впечатлений и общения, рассказали в фонде регионального развития.- В мобильном приложении представлены снятые в формате кругового обзора (360°) местные природные достопримечательности, памятники истории и культуры, а также уникальные туристические маршруты, – отметили в фонде.При подборе отеля, к примеру, можно «прогуляться» по его интерьерам, оценить удобство номеров и меню местного ресторана. А ещё с помощью платформы есть возможность составить удобный маршрут, забронировать столик в ресторане, заказать доставку, подобрать гида и приобрести сувениры. На ней также используются технологии дополненной реальности. Всем желающим предлагают поучаствовать в квестах и в игровой форме узнавать историю всех трёх субъектов.- Для всех пользователей будет доступно 20 активаций, привязанных к различным достопримечательностям и точкам досуга. В каждой из этих точек их ждёт специальный AR-герой, представляющий из себя анимированный образ. Он расскажет историю и интересные факты про каждую локацию. На некоторых точках также доступны специальные мини-игры, которые помогут лучше погрузиться в атмосферу и культурный слой региона, – пояснили разработчики.