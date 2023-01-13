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В Бурятии бывшие безработные становятся бизнесменами

В Бурятии бывшие безработные становятся бизнесменами
Бизнес,  Фото:Агентство занятости Бурятии
Две жительницы республики открыли студию ротанга и магазин корейской косметики

В ушедшем 2022 году более трёхсот бывших безработных из Бурятии открыли собственное дело при поддержке службы занятости РБ. Они занимаются пошивом и ремонтом одежды, тепличным хозяйством, строительно-монтажными работами, пчеловодством, пассажирскими и грузоперевозками, оказывают парикмахерские услуги, разводят крупный рогатый скот, ремонтируют машины, оборудование и компьютеры и разрабатывают компьютерное программное обеспечение, рассказали в республиканском агентстве занятости населения.

Жительница Бурятии Ирина всегда мечтала иметь свой бизнес. В декретном отпуске молодая мама освоила профессию дизайнера интерьера. Открыть свою студию помог кадровый центр «Работа России». Там посчитали рентабельность, составили бизнес-план и дали стартовый капитал.

- Я успешно защитила бизнес-план и смогла открыть свою студию ротанга, где не только презентую собственные изделия, но и провожу мастер-классы по их изготовлению. Очень благодарна за оказанную финансовую помощь для начала своего бизнеса. Благодаря этому смогла закупить оборудование и исполнить мечту, – рассказала девушка.

Ещё одна наша землячка – Юлия – долго работала в банке, а затем решила стать бизнесвумен. Теперь она – владелица популярного магазина корейской косметики. Юлия приобрела кассу, стеллажи и часть продукции. У неё уже появились постоянные клиенты.
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