В Бурятии бывшие безработные становятся бизнесменами

Две жительницы республики открыли студию ротанга и магазин корейской косметики





В ушедшем 2022 году более трёхсот бывших безработных из Бурятии открыли собственное дело при поддержке службы занятости РБ. Они занимаются пошивом и ремонтом одежды, тепличным хозяйством, строительно-монтажными работами, пчеловодством, пассажирскими и грузоперевозками, оказывают парикмахерские услуги, разводят крупный рогатый скот, ремонтируют машины, оборудование и компьютеры и разрабатывают компьютерное программное обеспечение, рассказали в республиканском агентстве занятости населения.Жительница Бурятии Ирина всегда мечтала иметь свой бизнес. В декретном отпуске молодая мама освоила профессию дизайнера интерьера. Открыть свою студию помог кадровый центр «Работа России». Там посчитали рентабельность, составили бизнес-план и дали стартовый капитал.- Я успешно защитила бизнес-план и смогла открыть свою студию ротанга, где не только презентую собственные изделия, но и провожу мастер-классы по их изготовлению. Очень благодарна за оказанную финансовую помощь для начала своего бизнеса. Благодаря этому смогла закупить оборудование и исполнить мечту, – рассказала девушка.Ещё одна наша землячка – Юлия – долго работала в банке, а затем решила стать бизнесвумен. Теперь она – владелица популярного магазина корейской косметики. Юлия приобрела кассу, стеллажи и часть продукции. У неё уже появились постоянные клиенты.