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Из Бурятии отправлена первая в этом году партия кедрового ореха в Китай

Из Бурятии отправлена первая в этом году партия кедрового ореха в Китай
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Вес партии составил 146 тонн

Из Бурятии в Китай отправлена первая в этом году партия кедрового ореха общим весом 146 тонн. Предприятиям-экспортёрам выдано шесть фитосанитарных сертификатов.

- При направлении подкарантинной продукции государственными инспекторами отдела фитосанитарного надзора нарушений не выявлено, требования страны-импортёра соблюдены, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области.


В 2022 году из Бурятии в КНР перевезли более 9,5 тысяч тонн кедрового ореха. На них в общей сложности выдано 415 фитосанитарных сертификатов.


кедровый орех

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