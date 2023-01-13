Из Бурятии отправлена первая в этом году партия кедрового ореха в Китай



- При направлении подкарантинной продукции государственными инспекторами отдела фитосанитарного надзора нарушений не выявлено, требования страны-импортёра соблюдены, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области.





Из Бурятии в Китай отправлена первая в этом году партия кедрового ореха общим весом 146 тонн. Предприятиям-экспортёрам выдано шесть фитосанитарных сертификатов.В 2022 году из Бурятии в КНР перевезли более 9,5 тысяч тонн кедрового ореха. На них в общей сложности выдано 415 фитосанитарных сертификатов.