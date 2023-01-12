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В Бурятии объявили конкурс грантов в сфере туризма

В Бурятии объявили конкурс грантов в сфере туризма
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Заявки нужно успеть подать до 9 февраля

Министерство туризма Бурятии объявило о проведении конкурса на предоставление из бюджета республики грантов для поддержки проектов в сфере туризма.

- Заявки принимаются по четырем направлениям: сельский туризм, экологический туризм, социальный туризм, на продвижение туристского потенциала и повышение туристской привлекательности республики. Заявки нужно успеть подать до 9 февраля включительно, - сообщается на сайте ведомства.

Участник конкурса должны соответствовать определенным критериям: не быть иностранным юридическим лицом, не получать в текущем году деньги из республиканского бюджета, не должен иметь долгов по налогам и страховым взносам и другое.

Подробные требования можно прочитать на сайте министерства туризма Бурятии. 
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