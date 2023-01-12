В Бурятии объявили конкурс грантов в сфере туризма

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Заявки нужно успеть подать до 9 февраля



Министерство туризма Бурятии объявило о проведении конкурса на предоставление из бюджета республики грантов для поддержки проектов в сфере туризма.



- Заявки принимаются по четырем направлениям: сельский туризм, экологический туризм, социальный туризм, на продвижение туристского потенциала и повышение туристской привлекательности республики. Заявки нужно успеть подать до 9 февраля включительно, - сообщается на сайте ведомства.



Участник конкурса должны соответствовать определенным критериям: не быть иностранным юридическим лицом, не получать в текущем году деньги из республиканского бюджета, не должен иметь долгов по налогам и страховым взносам и другое.



Подробные требования можно прочитать на сайте министерства туризма Бурятии.

