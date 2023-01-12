12 января

11 января

Популярное

Новый резидент ТОР «Забайкалье» займётся освоением месторождения золота

Новый резидент ТОР «Забайкалье» займётся освоением месторождения золота
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Компания будет работать в Газимуро-Заводском районе

Ещё одна компания получила статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье». Новый резидент займётся добычей золота в Газимуро-Заводском районе края.

Компания планирует заняться освоением Лугиинского месторождения золота, запасы которого оцениваются в более чем 40 тонн, а также 130 тонны серебра. Минимальные инвестиции в реализацию проекта составят 3,5 миллиарда рублей, будет создано не менее 300 рабочих мест.

- Для предоставления компании статуса резидента были расширены границы территории опережающего социально-экономического развития. Также при содействии корпорации налажено взаимодействие и организованы встречи с представителями исполнительных органов власти края, – рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края» Антон Тутов.

Кроме этого, были организованы встречи руководства золотодобывающей компании с представителями других организаций региона, так или иначе заинтересованных в реализации проекта, сообщает пресс-служба «Корпорации развития Забайкальского края».

- Мы проводим совместные встречи с Минпланом края и прорабатываем вопрос по инструментам федеральной финансовой поддержки на возведение инфраструктуры предприятия. Данный проект – это наглядный пример того, как выстраивается работа с инвесторами, которые готовы реализовывать масштабные проекты в регионе. Более того, у инвестора в Забайкалье есть ещё две лицензии: на освоение Чачинско-Ушумунской площади и Икабья-Читкандинского месторождения. По этим проектам компания также получит и уже получает поддержку, – добавил Антон Тутов.
Забайкальский край территории опережающего развития

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На юге Байкала возведут гостиничный комплекс категории 5 звёзд
На юге Байкала возведут гостиничный комплекс категории 5 звёзд
Бизнес, 12.01.2023
ОЭЗ «Ворота Байкала» пополнились новым резидентом
В Монголии снизят цены на авиабилеты для иностранных туристов
В Монголии снизят цены на авиабилеты для иностранных туристов
Бизнес, 12.01.2023
Подписан меморандум в поддержку зимнего туризма
Аэропорт Иркутска за год обслужил более 2,6 млн пассажиров
Аэропорт Иркутска за год обслужил более 2,6 млн пассажиров
Бизнес, 12.01.2023
Также было обслужено почти 9,5 тысяч тонн груза
Почти тысяча жителей Бурятии получили работу благодаря соцконтрактам
Почти тысяча жителей Бурятии получили работу благодаря соцконтрактам
Бизнес, 12.01.2023
На их реализацию направили 32 миллиона рублей
В Бурятии объявили конкурс грантов в сфере туризма
В Бурятии объявили конкурс грантов в сфере туризма
Бизнес, 12.01.2023
Заявки нужно успеть подать до 9 февраля
В Бурятии снесли самовольно построенные гостевые дома
В Бурятии снесли самовольно построенные гостевые дома
Бизнес, 12.01.2023
Они появились в водоохранной зоне озера Байкал
В Улан-Удэ с «Водоканала» взыскали ущерб за коммунальную аварию
В Улан-Удэ с «Водоканала» взыскали ущерб за коммунальную аварию
Бизнес, 11.01.2023
Решение устояло в Верховном суде Бурятии
В Бурятии привели в порядок паспорта вертолётных площадок
В Бурятии привели в порядок паспорта вертолётных площадок
Бизнес, 11.01.2023
Проверку провела транспортная прокуратура
В Бурятии задержали автомобиль с полутонной сомнительного мяса
В Бурятии задержали автомобиль с полутонной сомнительного мяса
Бизнес, 10.01.2023
Водитель машины вёз говядину и конину без документов
«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом
«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом
Бизнес, 10.01.2023
Фильм обошёл по сборам фильм «Холоп», который вышел в 2019 году
В Иркутской области спустят на воду «Сарму» и «Селенгу»
В Иркутской области спустят на воду «Сарму» и «Селенгу»
Бизнес, 10.01.2023
Новые пассажирские катамараны сейчас собирают
Из Иркутска в Санкт-Петербург отправили более тысячи шкурок соболя
Из Иркутска в Санкт-Петербург отправили более тысячи шкурок соболя
Бизнес, 10.01.2023
Крупную партию ценного меха проверили специалисты Россельхознадзора
Лучшие проекты в области туризма получат премии правительства России
Лучшие проекты в области туризма получат премии правительства России
Бизнес, 09.01.2023
Заявки на ежегодную премию в области туризма нужно подать до 1 марта 2023 года
В Улан-Удэ стало меньше авиарейсов в Монголию
В Улан-Удэ стало меньше авиарейсов в Монголию
Бизнес, 09.01.2023
Теперь будет три рейса вместо пяти
Улан-удэнское здание попало в список самых уродливых в России
Улан-удэнское здание попало в список самых уродливых в России
Бизнес, 09.01.2023
Рейтинг составил известный блогер Илья Варламов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^