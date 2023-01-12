Новый резидент ТОР «Забайкалье» займётся освоением месторождения золота

Компания будет работать в Газимуро-Заводском районе



Ещё одна компания получила статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье». Новый резидент займётся добычей золота в Газимуро-Заводском районе края.



Компания планирует заняться освоением Лугиинского месторождения золота, запасы которого оцениваются в более чем 40 тонн, а также 130 тонны серебра. Минимальные инвестиции в реализацию проекта составят 3,5 миллиарда рублей, будет создано не менее 300 рабочих мест.



- Для предоставления компании статуса резидента были расширены границы территории опережающего социально-экономического развития. Также при содействии корпорации налажено взаимодействие и организованы встречи с представителями исполнительных органов власти края, – рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края» Антон Тутов.



Кроме этого, были организованы встречи руководства золотодобывающей компании с представителями других организаций региона, так или иначе заинтересованных в реализации проекта, сообщает пресс-служба «Корпорации развития Забайкальского края».



- Мы проводим совместные встречи с Минпланом края и прорабатываем вопрос по инструментам федеральной финансовой поддержки на возведение инфраструктуры предприятия. Данный проект – это наглядный пример того, как выстраивается работа с инвесторами, которые готовы реализовывать масштабные проекты в регионе. Более того, у инвестора в Забайкалье есть ещё две лицензии: на освоение Чачинско-Ушумунской площади и Икабья-Читкандинского месторождения. По этим проектам компания также получит и уже получает поддержку, – добавил Антон Тутов.

