ОЭЗ «Ворота Байкала» пополнились новым резидентом
В особой экономической зоне «Ворота Байкала» в Иркутской области появился новый резидент. Соглашение с ним было подписано в конце прошлого года. Итого теперь в ОЭЗ 18 резидентов с общим объёмом инвестиций 17,7 млрд рублей.
– За год мы увеличили количество резидентов в Байкальске больше чем в два раза – с 8 до 18, так что 2022-й стал для нас рекордным, – рассказала министр экономического развития Иркутской области Наталья Гершун.
Новый резидент планирует возвести современный гостиничный комплекс категории 5 звёзд. Гостиничный комплекс будет включать здание гостиницы с тёплой парковкой, апартаменты и ресторан. Стоимость проекта – 609,6 млн рублей. В результате его реализации намерены создать 44 рабочих места. Запуск объекта запланирован на 2-й квартал 2026 года.
Напомним, на территории особой экономической зоны «Ворота Байкала» продолжается работа по созданию инфраструктуры. За последние два года построены внутриплощадочные сети электроснабжения, ливневая канализации, ведётся работа по улично-дорожной сети. В этом году работы по благоустройству территории ОЭЗ продолжатся, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
На юге Байкала возведут гостиничный комплекс категории 5 звёзд
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