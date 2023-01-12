На юге Байкала возведут гостиничный комплекс категории 5 звёзд

ОЭЗ «Ворота Байкала» пополнились новым резидентом



В особой экономической зоне «Ворота Байкала» в Иркутской области появился новый резидент. Соглашение с ним было подписано в конце прошлого года. Итого теперь в ОЭЗ 18 резидентов с общим объёмом инвестиций 17,7 млрд рублей.



– За год мы увеличили количество резидентов в Байкальске больше чем в два раза – с 8 до 18, так что 2022-й стал для нас рекордным, – рассказала министр экономического развития Иркутской области Наталья Гершун.



Новый резидент планирует возвести современный гостиничный комплекс категории 5 звёзд. Гостиничный комплекс будет включать здание гостиницы с тёплой парковкой, апартаменты и ресторан. Стоимость проекта – 609,6 млн рублей. В результате его реализации намерены создать 44 рабочих места. Запуск объекта запланирован на 2-й квартал 2026 года.



Напомним, на территории особой экономической зоны «Ворота Байкала» продолжается работа по созданию инфраструктуры. За последние два года построены внутриплощадочные сети электроснабжения, ливневая канализации, ведётся работа по улично-дорожной сети. В этом году работы по благоустройству территории ОЭЗ продолжатся, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

