В Бурятии привели в порядок паспорта вертолётных площадок

Бизнес, Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Проверку провела транспортная прокуратура



В Бурятии после вмешательства транспортного прокурора привели в соответствие с действующими требованиями аэронавигационные паспорта посадочных площадок для вертолётов.



- Установлено, что аэронавигационные паспорта посадочных площадок для вертолётов, эксплуатируемых ООО «Ока-Шумак» и АО «Хиагда», не приведены в соответствие с действующими требованиями, утверждёнными министерством транспорта РФ. Указанное влечёт нарушение прав неопределённого круга лиц на получение достоверных и полных аэронавигационных данных, а также на безопасность полётов при эксплуатации указанных посадочных площадок, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Транспортный прокурор внёс представления в адрес руководителей организаций.



После прокурорского вмешательства аэронавигационные паспорта посадочных площадок для вертолётов были приведены в порядок. Содержащиеся в них сведения направлены для официального опубликования в сборнике аэронавигационной информации РФ.



