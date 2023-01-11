Проверку провела транспортная прокуратура
В Бурятии после вмешательства транспортного прокурора привели в соответствие с действующими требованиями аэронавигационные паспорта посадочных площадок для вертолётов.
- Установлено, что аэронавигационные паспорта посадочных площадок для вертолётов, эксплуатируемых ООО «Ока-Шумак» и АО «Хиагда», не приведены в соответствие с действующими требованиями, утверждёнными министерством транспорта РФ. Указанное влечёт нарушение прав неопределённого круга лиц на получение достоверных и полных аэронавигационных данных, а также на безопасность полётов при эксплуатации указанных посадочных площадок, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Транспортный прокурор внёс представления в адрес руководителей организаций.
После прокурорского вмешательства аэронавигационные паспорта посадочных площадок для вертолётов были приведены в порядок. Содержащиеся в них сведения направлены для официального опубликования в сборнике аэронавигационной информации РФ.
В Бурятии привели в порядок паспорта вертолётных площадок
Бизнес, Фото:
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