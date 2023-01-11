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В Бурятии привели в порядок паспорта вертолётных площадок

В Бурятии привели в порядок паспорта вертолётных площадок
Бизнес,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Проверку провела транспортная прокуратура

В Бурятии после вмешательства транспортного прокурора привели в соответствие с действующими требованиями аэронавигационные паспорта посадочных площадок для вертолётов.

- Установлено, что аэронавигационные паспорта посадочных площадок для вертолётов, эксплуатируемых ООО «Ока-Шумак» и АО «Хиагда», не приведены в соответствие с действующими требованиями, утверждёнными министерством транспорта РФ. Указанное влечёт нарушение прав неопределённого круга лиц на получение достоверных и полных аэронавигационных данных, а также на безопасность полётов при эксплуатации указанных посадочных площадок, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. 

Транспортный прокурор внёс представления в адрес руководителей организаций.

После прокурорского вмешательства аэронавигационные паспорта посадочных площадок для вертолётов были приведены в порядок. Содержащиеся в них сведения направлены для официального опубликования в сборнике аэронавигационной информации РФ.

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