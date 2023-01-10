В Иркутской области спустят на воду «Сарму» и «Селенгу»

Новые пассажирские катамараны сейчас собирают



В Иркутской области Восточно-Сибирское речное пароходство скоро выпустит новые скоростные пассажирские суда на подводных крыльях. «Сарма» и «Селенга» – так назвали новые суда, сообщает «Вести-Иркутск».



В эти дни катамараны собирают в специальном плавучем ДОКе. Как отмечают в пароходстве, строительство судов такого типа — совершенно новый опыт для всей России.



- Назначение «Сармы» и «Селенги» — пассажирские перевозки на магистральных речных линиях, озёрах и водохранилищах. Корпуса катамаранов изготовили на судостроительном заводе «Вымпел» в городе Рыбинск. Предполагается, что в эксплуатацию катамараны введут уже в этом году, - уточняют «Вести-Иркутск».



