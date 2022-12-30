В Бурятии банки оштрафовали на 2 млн за навязчивые звонки

Количество звонков клиентам строго ограничено федеральным законом



В 2022 году управление федеральной службы судебных приставов Бурятии оштрафовало банки на сумму более 2 миллионов рублей за навязчивые звонки клиентам. Речь идёт о настойчивых звонках клиентам, которые имели просроченную задолженность, сообщили в УФССП по Бурятии.



- Из-за постоянных звонков жители республики вынуждены обращаться в службу судебных приставов, одной из функций которой является правовое обеспечение и ведение государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. Для подтверждения факта нарушения по каждому случаю была проведена проверка, - рассказал главный судебный пристав Бурятии Петр Ертанов.



Неприкосновенность частной жизни защищена на законодательном уровне. В соответствии с федеральным законом №230 представители кредитных организаций могут звонить должникам не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц в строго ограниченное время: с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные дни и праздники. За нарушения ответственные лица могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ. За год в отношении банков было составлено 36 протоколов об административном правонарушении.

